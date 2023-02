25. Friedensgebet in Schloß Neuhaus: „Hoffnung haben, Hoffnung säen“

Vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, ließ der russische Präsident Wladimir Putin seine Armee in der Ukraine einmarschieren. Seitdem wird in Schloß Neuhaus von den Kirchen regelmäßig zu ökumenischen Friedensgebeten aufgerufen und an die Opfer gedacht, so auch an diesem Freitag, 24. Februar.

Ein Jahr Krieg – ein Jahr Friedensgebet in Schloß Neuhaus. Wie beim ersten Friedensgebet vor knapp einem Jahr wird auch jetzt zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs wieder auf den Marienplatz Schloß Neuhaus eingeladen. Es beginnt am Freitag, 24. Februar, um 19.30 Uhr.

In vierzehntätigem Abstand abwechselnd vor der Schutzmantelmadonnna auf dem Marienplatz und dem Hochkreuz des alten Friedhofs zum ökumenischen Friedensgebet treffen sich die Gläbige und Interessierte zum Friedensgebet, das laut Pressemitteilung auch weiterhin unvermindert fortgesetzt werden soll.

Es sei Gebet zwischen Ohnmacht und Hoffnung. Und einer festen Überzeugung, betonen die Veranstalter in der Ankündigung. „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!“ Immer wieder wird dabei das Gebet der Vereinten Nationen gesprochen, mit dem auch um Mut und Voraussicht gebeten wird, „aus der Erde einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden“. Bewusst gehe es auch um alle Kriegs- und Krisengebiete der Welt und aktuell, auch die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien seien in den Gebeten mit eingeschlossen.

Lichterprozession am Jahrestag

Ausnahmsweise findet zu diesem schrecklichen Jahrestag das Gebet diesmal am Freitag statt. Es beginnt am 24. Februar 2023 um 19:30 Uhr auf dem Schloß Neuhäuser Marienplatz vor dem Friedensmahnmal der Schutzmantelmadonna. Von dort führt eine Lichterprozession in die Ulrichskapelle, wo sich Gebete, Texte und Lieder unter Mitwirkung des Kirchenchores anschließen.

Dabei wird die Mitmachaktion #hoffnungsäen der Evangelischen Kirche Deutschlands mit einem Zeichen der Hoffnung für die Menschen in der Ukraine aufgegriffen, bei der möglichst viele blaue Kornblumen und gelbe Sonnenblumen gepflanzt werden. So sollen beim Friedensgebet Samentüten mit Blumensamen verteilt werden, die beim Erblühen in den Farben der Ukraine auch hier zeigen sollen: „Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass dieses Land Zukunft in Freiheit und Frieden hat.“

Beide Kirchen hoffen, dass Viele ihre aktuellen Sorgen und Ängste dabei ausdrücken können und rufen zur Teilnahme an diesem Friedensgebet auf.