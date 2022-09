Eine Ziege nährt die Kultur: 25 Jahre Amalthea-Theater Paderborn  gefeiert

Paderborn

Die Paderborner „Anstalt für MALerisches Leben und THEAatralische Sendung“ hat am Wochenende ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Gegründet 1997 in einer ehemaligen Malerwerkstatt in der Paderborner Stadtmitte, haben die Macher des Amalthea auf einer Kleinbühne von rund zehn Quadratmetern einen Ort für Kultur etabliert.

Von Rainer Maler