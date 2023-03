25 Paderborner Kitas beteiligen sich am Streiktag

An dem für Paderborn geplanten Aktionstag im Tarifstreit im öffentlichen Dienst an diesem Mittwoch (8. März), werden sich 25 der insgesamt 35 Kindertagesstätten der Stadt Paderborn beteiligen. Das teilt Stadtsprecher Jens Reinhardt auf Anfrage mit.

In 15 Kindergärten sollen Notgruppen eingerichtet werden. Zehn Kitas bleiben ganz geschlossen. Reinhardt: „Zu versorgende Kinder werden in benachbarten städtischen Kindertageseinrichtungen betreut.“

Unterschiedlich gehen derweil Schulen mit der Frage um, ob der Unterricht in Präsenz oder auf Distanz stattfinden soll. Das zeigt ein Blick auf die Internetseiten der Friedrich-Spee-Gesamtschule, der Gesamtschule Paderborn-Elsen, des Goerdeler-Gymnasiums, des privaten Gymnasiums St. Michael oder der „Realschule in der Südstadt“. Einen „Distanzlerntag“ hat die Friedrich-Spee-Gesamtschule angekündigt, „Unterricht auf Distanz“ die Gesamtschule Elsen. In Präsenz findet dagegen der Unterricht am Goerdeler-Gymnasium, am Gymnasium St. Michael und in der „Realschule in der Südstadt“ statt.

Im Namen der Friedrich-Spee-Gesamtschule hat Schulleiterin Stefanie Baldauf zudem angekündigt, dass für Schüler der fünften und sechsten Jahrgangsstufe eine Notbetreuungsgruppe eingerichtet wird. „Ich hoffe, dass diese Regelung das Beste aus einer schwierigen Situation macht, da etwa 35 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler auf die Busse angewiesen sind“, schreibt Baldauf.

Teilweise gibt es Notbetreuung

Eine Notbetreuungsgruppe wird es auch an der Gesamtschule in Elsen geben, schreibt Schulleiter Dr. Siegfried Martini. Zudem werde es an der Gesamtschule Elsen eine Betreuung für Schüler geben, die üblicherweise mit dem Taxi zur Schule gebracht werden. Auch für Schüler aus der Ukraine werde „eine besondere Regelung gefunden“. Klassenarbeiten und Klausuren sollen an beiden Schulen am Mittwoch nicht stattfinden. Und auch die „Realschule In der Südstadt“ will angesetzte Klassenarbeiten oder Tests verschieben, teilt Schulleiterin Anja Blomenkemper in einer „Elterninfo“ auf der Internetseite mit. Zudem bittet das Goerdeler-Gymnasium mit Blick auf den Präsenzunterricht um eine Organisation der Hin- und Rückfahrten von Schülern zur Schule, gegebenenfalls von Fahrgemeinschaften.

Von möglichen Verkehrsproblemen, aber keinen chaotischen Situationen, geht Michael Biermann, Sprecher der Polizei Paderborn, aus. Der angekündigte Ausfall der Busse sei den meisten bekannt, sagt Biermann. „Jeder Verkehrsteilnehmer sollte sich jedoch darauf einstellen, dass mehr los sein könnte auf den Straßen, und genügend Fahrzeit einplanen.“

Kreuzung am Westerntor kurzzeitig gesperrt

Das sei auch aus einem weiteren Grund sinnvoll: Denn es könnte insbesondere am frühen Morgen zu glatten Straßen kommen. Biermann: „Bei dem angekündigten Wetter sollte sich jeder, wenn möglich, jede Fahrt gut überlegen.“ Wegen des Warnstreiks mit bis zu 400 Erzieherinnen und Erziehern, die sich zunächst gegen 10 Uhr vor der Herz-Jesu-Kirche versammeln und dann gemeinsam zum Rathaus ziehen wollen, müsse außerdem die Kreuzung am Westerntor kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden, teilt Biermann weiter mit.