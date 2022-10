280 Paderborner Kinder in 20 Schwimmkursen im Jahr 2022

Insgesamt fünf kostenlose Schwimmkurse organisierte die Schulschwimm-Initiative Paderborn (SchIP) in Kooperation mit der Paderbäder GmbH in den Herbstferien. Ein Kursleiter und zwei Helfer betreuten jeweils 15 Kinder. SchIP kann für das Jahr 2022 insgesamt 20 Kurse mit rund 280 Kindern verzeichnen. Damit steigt die Zahl der seit Projektbeginn (Herbst 2013) angebotenen Kurse auf 87.

„Der Bedarf an Schwimmkursen ist weiterhin groß. 20 angebotene SchIP-Kurse in diesem Jahr sind eine beachtliche Zahl. Die SchIP-Kurse sind in der Stadt Paderborn nicht mehr wegzudenken und in der aktuellen Zeit weiterhin dringend notwendig“, sagte Wolfgang Walter, Sportdezernent der Stadt Paderborn.

„Natürlich ist die Anzahl der angebotenen Kurse vor allem abhängig von dem zur Verfügung stehenden Personal. Es freut mich, dass SchIP seit Jahren durch qualifizierte Kursleitungen, Schwimmassistenzen und Helfer unterstützt wird“, fügte SchIP-Projektleiterin Birte Ahlers hinzu.

Alle diesjährigen SchIP-Schwimmkurse wurden im Rahmen des Förderprogramms „Ankommen und Aufholen nach Corona“ durchgeführt.

Für die Osterferien 2023 sind ebenfalls wieder Schwimmkurse vorgesehen. Die Ausschreibung der Kurse erfolgt zeitgerecht über die Paderborner Grundschulen.

Weitere Informationen zur Schulschwimm-Initiative Paderborn: www.paderborn.de/schwimmen, per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch bei Birte Ahlers unter 05251/ 88 11632.