2G-Bändchen sollen das Einkaufen erleichtern

Handy raus, Impfzertifikat anklicken, Personalausweis in der Tasche suchen und das alles mit Mundschutz und womöglich beschlagener Brille: Die 2G-Kontrollen fordern die Geduld der Kunden heraus. Im Paderborner Einzelhandel und auf dem Weihnachtsmarkt soll das Prozedere nun deutlich vereinfacht werden. Das hat die Werbegemeinschaft am Donnerstag angekündigt.

Bunte Bändchen als 2G-Nachweis: Volker Schäfers vom Dören-Park (links) und Angus Alexander, Mitarbeiter von Toys World, zeigen die neue Lösung. Einmal erhalten, kann der Nachweis am Armgelenk in allen beteiligten Geschäften eingesetzt werden. „Wir Einzelhändler im Dören-Park möchten uns gegenseitig bei der Umsetzung der Corona-Maßnahmen unterstützen und die Wartezeit für die Kunden so kurz wie möglich halten“, sagt die Filialleitung des Spielzeugfachmarktes Toys World, Rita Deppe.

Gestartet wird im Südring-Einkaufscenter und im Dören-Park. Die Geschäfte im Dören-Park wollen von Samstag an Kunden nach einer entsprechenden 2G-Kontrolle (Zertifikat und Ausweis) mit einem Bändchen ausstatten, wenn sie dieses denn wünschen. „Die Mitarbeiter in den Geschäften kontrollieren, dass das Bändchen fest am Handgelenk angebracht ist und nur durch Abschneiden gelöst werden kann. So ist eine Übertragung nicht möglich“, sagt Volker Schäfers vom Dören-Park.