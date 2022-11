30 Jahre Dören-Park: „Eine Bereicherung für die Einkaufslandschaft“

Über die Anfänge, die Entwicklung, den aktuellen Stand und die Zukunft des Dören-Parks hat Redakteur Ingo Schmitz mit Unternehmer-Familie Schäfers gesprochen.

30 Jahre Dören-Park: Die Geburtsstunde des Fachmarkt-Zentrums war kein Selbstläufer, Sie mussten als Unternehmer einige Widerstände überwinden. Welche Bedenken gab es und wie konnten Sie die Gegner dennoch überzeugen?

Hermann Schäfers: Als ich 1989 das Spielzeuggeschäft Toys World gebaut habe, hatte ich nicht geplant, ein Fachmarktzentrum zu errichten. Die Ansiedlung der Geschäfte erfolgte eher nach und nach und Widerstände, die es zu überwinden gab, waren eher die Herausforderungen, mit denen man im Baugenehmigungsverfahren ohnehin immer zu tun hat.

Neben der Innenstadt, dem Südring-Center sowie dem Frankfurter Weg ist der Dören-Park ein wichtiger Einzelhandelsstandort. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Volker Schäfers: Unser Erfolgsrezept ist sicherlich zum einen die gute Erreichbarkeit des Dören-Parks mit dem Auto, dem Fahrrad oder dem Bus. Auch mit E-Rollern kann man uns erreichen – und dieser Trend wird zunehmend genutzt. Für die Kunden stehen über 1000 kostenlose Parkplätze direkt vor den Geschäften zur Verfügung, eine E-Ladesäule sowie Fahrradstellplätze, an denen auch E-Bikes sicher abgeschlossen werden können. Zudem gibt es eine gute Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr. Zum anderen passt der Branchenmix im Dören-Park. Den zu erhalten, ist uns ein großes Anliegen. Es ist wichtig, dass die Kunden mit einem Besuch viele Besorgungen auf einmal erledigen können. So kann der Einkauf von Schuhen mit dem Kauf des Geschenks für den nächsten Kindergeburtstag verbunden werden. Und die Brötchen fürs Abendbrot bekommt man auch.Anja Kiene: Wichtig sind sicherlich auch die einheitlichen Öffnungszeiten, damit die Kunden während der Kernöffnungszeiten in allen Geschäften einkaufen können und nicht plötzlich bei einem Geschäft vor verschlossenen Türen stehen. Zudem setzen wir auf starke Partner aus den jeweiligen Branchen. Toys World beispielsweise ist mit seiner vielfältigen Auswahl einzigartig im Spielwarenbereich in Paderborn. Auch dieGlaserei, die die Glastradition im Dören-Park weiterführt, sucht seinesgleichen in der Region. Andrea Vockel und ihr Team können mit großer Kompetenz individuelle Kundenwünsche in einem sehr breitgefächerten Angebotsbereich erfüllen und nicht nur Spiegel mit Standardmaßen verkaufen.

In den vergangenen Jahren gab es etliche Herausforderungen für den Handel zu meistern. Wie schwer haben die Lockdowns in der Corona-Krise den Dören-Park getroffen?

Hermann Schäfers: Dadurch, dass wir mit den Mietern schnell Vereinbarungen zu Mietnachlässen getroffen haben und die Mieter selbst gute Entscheidungen getroffen haben, um durch die Krise zu kommen, haben wir die Zeit fast ohne Geschäftsschließungen überstanden. Allein im Schreibwarenbereich hat es eine Veränderung gegeben. Askania hat die Corona-Krise nicht überstanden. Wir haben aber das große Glück, mit dem familiengeführten Unternehmen Michelbrink einen starken neuen Mieter im Schreibwarenbereich gefunden zu haben.

Anja Kiene: Die Familie Michelbrink hat es sich auch in der wirtschaftlich schwierigen Zeit zugetraut, zu expandieren, und bereichert jetzt den Dören-Park mit ihrem tollen Sortiment.

Auch in diesem Jahr gab es einen herben Rückschlag: Beim Tornado am 20. Mai sind etliche Gebäude an der Senefelderstraße beschädigt worden. Wie hoch ist ihre Schadensbilanz und wie ist der Stand der Instandsetzung?

Volker Schäfers: Die Höhe der Schäden beläuft sich etwa auf eine Viertelmillion Euro. Wir haben mit unseren Gebäuden noch Glück im Unglück gehabt. Der Tornado hat im unteren Bereich der Senefelderstraße an der Ecke zur Steubenstraße noch viel stärker gewütet. Bei uns wurden die Dächer und Fassaden beschädigt. Dank der schnellen Reaktion vieler fleißiger Helfer konnten im Dören-Park fast alle Geschäfte kurz nach dem Tornado schon wieder öffnen. Die meisten Instandsetzungsarbeiten sind auch schon erledigt.

Glück im Unglück: Der Tornado hat am 20. Mai dieses Jahres im unteren Bereich der Senefelderstraße an der Ecke zur Steubenstraße besonders stark gewütet. Im oberen Bereich wurden „nur“ Dächer und Fassaden beschädigt. Foto: Oliver Schwabe

Wie groß sind Ihre Sorgen mit Blick auf die Energiekrise? Was ist Ihr Beitrag? Gibt es kürzere Öffnungszeiten?

Anja Kiene: Wir machen uns unsere Gedanken über die aktuellen Themen und versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Auf vielen Dächern hier im Dören-Park sind Photovoltaik-Anlagen installiert. Alle Heizungsanlagen, die erneuert werden, stellen wir auf Luft-Wärmepumpen um. Allein in diesem Jahr haben wir drei neue Anlagen installiert und alte Gasheizungen ausgebaut. Kürzere Öffnungszeiten sind nicht geplant. Seit Jahren gibt es im Dören-Park eine Kernendöffnungszeit. Jedes Geschäft hat bis mindestens 19 Uhr geöffnet. Diese Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit sind für die Kunden wichtig. Wir halten es für erforderlich, dass die Geschäfte auch in diesen Zeiten bis 19 Uhr geöffnet haben. Es muss Berufstätigen möglich sein, Besorgungen auch nach ihrer Arbeit zu erledigen. Wenn man zu früh schließt, wird sich das Geschäft nur noch mehr in den Online-Handel verlagern.

Derzeit wird in Paderborn das Einzelhandels- und Zentrenkonzept überarbeitet. Welche Hoffnungen verbinden Sie damit?

Hermann Schäfers: Mit der Überarbeitung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts verbinden wir die Hoffnung, eine gewisse Flexibilisierung im Bestand zu erhalten. Derzeit ist es so, dass bei den vorhandenen Einzelhandelsgenehmigungen keine Veränderung möglich ist. Das heißt, dass bei einem Mieterwechsel immer wieder dieselbe Branche mit derselben Verkaufsfläche gefunden werden muss. Wenn beispielsweise ein Wechsel bei einem Mieter aus der Textilbranche ansteht, muss wieder ein Mieter aus der Textilbranche gefunden werden, der dieselbe Fläche anmietet. Wenn sich aber ein Mieter findet, der eine kleinere Fläche anmieten möchte und der Schuhhändler auf der Fläche nebenan erweitern möchte, ist das nicht möglich. Eine gewisse Flexibilisierung diesbezüglich ist erforderlich, weil sich die Anforderungen des Einzelhandels verändert haben.

Wo sieht sich der Dören-Park in fünf Jahren?

Volker Schäfers: In fünf Jahren ist der Dören-Park nach wie vor ein Standort, an dem die Kunden gerne einkaufen. Er ist eine Bereicherung für die Einkaufslandschaft in Paderborn und trägt dazu bei, dass der Standort Paderborn zum Wohnen und Leben attraktiv bleibt. Wir stellen das dadurch sicher, dass wir vor Ort sind, immer einen Blick auf den Dören-Park und die Bedürfnisse der Kunden haben und schnell reagieren können.