30 Jahre Mobilfunknetz und noch immer große Lücken im Kreis Paderborn

Wann das Netz in der Region startete und was der heutige Landrat damit zu tun hatte

Paderborn

Vor genau 30 Jahren - am 1. Juli 1992 um Mitternacht - nahm mit D2 das erste Mobifunknetz in Deutschland seinen Betrieb auf. Heute gehört das Unternehmen zum Vodafone-Konzern. Innerhalb von nur 24 Stunden folgte die Telekom-Tochter D1. 30 Jahre später hat sich das Netz weiterentwickelt und funkt nun inzwischen in der fünften Mobilfunkfunkgeneration - in der Region gibt es aber noch immer große Lücken.

Von Franz Purucker