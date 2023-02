30 Jahre Städtepartnerschaft: Polen steht im Fokus

Acht Vereine sind bereits angemeldet, ein indischer und bosnischer Verein haben der Stadt ihr Interesse bekundet: Die Vorbereitungen für das Internationale Fest der Begegnungen am 18. Juni laufen. Für Diskussion sorgte die Gebühr für die Pagodenzelte in der Sitzung des Integrationsrates am Donnerstagabend (23. Ferbruar).

„Der Länderschwerpunkt in diesem Jahr ist das Land Polen“, verkündete Maximilian Zindel, Leiter des Kulturamtes. Ein Infostand des Freundeskreises Paderborn-Przemysl, eine polnische Tanzgruppe und weitere polnische Künstler sind daher Teil des Programms. Unabhängig vom Fest, aber ergänzend dazu, findet auch eine Ausstellung von Künstlern aus Paderborns Partnerstadt Przemysl vom 7. Mai bis zum 16. Juli in Anlehnung an die 30-jährige Städtepartnerschaft statt. „Das Fest schlägt so eine schöne Brücke“, resümiert Zindel.