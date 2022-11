300 Fälle von häuslicher Gewalt im Kreis Paderborn

Häusliche Gewalt gehört immer noch zu den größten Problemen unserer Gesellschaft. Darüber sprechen mögen dennoch nicht viele. Dabei wurden allein im vergangenen Jahr 191 Frauen sowie 93 Männer im Kreis Paderborn Opfer von häuslicher Gewalt. Die Auswirkungen der Gewalt sind nicht nur für die Opfer, sondern insbesondere auch für deren Kinder enorm. Wo die Probleme liegen, das machte am Donnerstag die Fachtagung des Paderborner Kooperationsprojektes „Häusliche Gewalt“ zum Thema.

Bürgermeister Michael Dreier zeigte sich dankbar, dass es das Kooperationsprojekt gibt, an dem sich neben Stadt und Kreis Paderborn auch Polizei, verschiedene Beratungsstellen sowie Sozialdienste und die Frauenhäuser beteiligen. Der Austausch sei wichtig, um das Thema zu enttabuisieren. Er appellierte an alle Bürger der Stadt, beim Thema Gewalt die Augen und Ohren offenzuhalten – egal ob in Familie, Beruf oder auch auf der Straße. Die Menschen sollten ihre Stimme und ihren Finger erheben gegen Gewalt, betonte er.

Moderatorin Julia Ures berichtete, dass die Corona-Pandemie zu einer weiteren Häufung der Häuslichen Gewalt geführt habe. Im Jahr 2021 habe es bundesweit 161.000 Opfer gegeben, in manchen Regionen habe es Anstiege von mehr als 20 Prozent gegenüber den Vorjahren gegeben. Allerdings, so Ures, sei die Dunkelziffer vermutlich noch um ein Vielfaches höher. Ihre Forderung: Es brauche mehr Frauenhäuser und Schutzwohnungen für Betroffene. Und nicht zuletzt müsse es noch mehr Beratungsstellen geben.

Ures ging auf das Spannungsfeld zwischen Gewalttätern, deren Opfern sowie den betroffenen Kindern ein. Letztere litten unter den gestörten Beziehungen enorm, und sie selbst hätten oft auch Probleme, gesunde Beziehungen aufzubauen.

Es geht auch um Manipulation und Kontrolle

Dass der Kampf gegen die Häusliche Gewalt nicht genug Beachtung und damit zu wenig finanzielle Unterstützung erhalte, betonte Referentin Dr. Susanne Heynen. Die Leiterin des Jugendamtes der Stadt Stuttgart (4600 Mitarbeiter) kritisierte, dass es nach wie vor nicht genug Studien und Zahlenmaterial gebe. Viele Untersuchungen seien schlichtweg veraltet, die Daten längst nicht mehr aktuell. Dabei sei die Zahl der Betroffenen groß: Mindestens ein Viertel aller Frauen mache im Leben Gewalterfahrungen. Selten seien es einmalige Erlebnisse. Dabei gehe es nicht nur um Schläge, sondern auch um Manipulation und Kontrolle.

Zehn Prozent der betroffenen Frauen machten in der Schwangerschaft Gewalterfahrungen, 20 Prozent rund um die Geburt der Kinder – zu einem Zeitpunkt, wo Frau und Kind besonders verletzlich seien. Weitere kritische Lebensereignisse seien die Eheschließung oder auch der Bezug der ersten gemeinsamen Wohnung. Besonders betroffen seien junge Frauen bis zum Alter von 24 Jahren, berichtete Dr. Heynen. Das könne dramatische Formen annehmen - bis hin zur Ermordung. So würden 38 Prozent der getöteten Frauen von ihrem Intimpartner umgebracht.

Kinder neigen zu paradoxen Handlungen

Für Kinder sei das Miterleben von Gewalt ein riesiger Risikofaktor - insbesondere rund um das Thema Trennung und Scheidung. „Ich bin seit mehr als 30 Jahren dabei. Leider sind wir immer noch nicht gut genug aufgestellt, um die Kinder zu schützen“, sagte die Expertin selbstkritisch.

Das sagte sie auch mit Blick auf die Opfer der Gewalttäter: Betroffene Mütter seien aufgrund ihrer Gewalterfahrung oftmals nicht empathisch genug und seien nicht in der Lage, Signale ihrer Kinder zu bemerken, weil sie sich selbst in einer Ausnahmesituation befänden. Kinder müssten dann erleben, dass sie mit ihren Problemen allein gelassen werden. Laut einer veralteten Statistik hätten 21,3 Prozent aller jungen Menschen zwischen 16 und 29 Jahren schon Gewalt miterlebt.

Noch schlimmer sei es dann, wenn Mütter der Meinung seien, sie könnten sich nicht von ihrem gewalttätigen Partner trennen. Argumente gebe es da viele – einige seien paradox, wie zum Beispiel, dass Mütter die Beziehung des Kindes zum schlagenden Vater erhalten wollten. Andere Mütter hätten zudem Angst, ihre Kinder gänzlich zu verlieren. Laut Dr. Heynen sei diese Angst nicht unbegründet. Manche Väter versuchten, ihre Frauen als psychisch krank abzustempeln. Und auch Kinder neigten zu paradoxen Handlungen: Oftmals orientierten sie sich eher an dem gewalttätigen Elternteil, als an dem schwächeren Opfer, um ihre Versorgung sicherzustellen.

Jugendämter nehmen eine wichtige Rolle ein

Die Expertin verwies darauf, dass es mit der Trennung vom gewalttätigen Partner noch nicht getan sei. Auch danach komme es immer wieder zu Gewalt bis hin zu Familiendramen. Den Jugendämtern komme dabei eine wichtige Schlüsselrolle zu: Sie seien es, die von der Polizei informiert würden und dann anhand eines Ortstermins die Gefährdungslage beurteilen müssten. Sie forderte, dass Kinder und Jugendliche in einer Trennung gerade unter dem Eindruck von Gewalt altersgerecht beraten werden müssten. Nur so könne man ihnen Halt geben, den sie dringend bräuchten.