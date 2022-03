300 Flüchtlinge bereits in Paderborn: Ukrainer sollen in britische Wohnungen

Peter Bronnenberg (3. v. l.) gemeinsam mit den Mitarbeitern, die sich nun auf den Weg nach Przemysl machen (v. l.): Klaus Vullhorst, Ramon Chmielorz, Robert Zbrojewski, Mike Rommlau, Boris Beckmann und Eduard Klein. Foto: PaderSprinter GmbH

Um ukrainische Geflüchtete sicher von der Grenze nach Przemyśl in Polen zu bringen, stellt der Padersprinter zwei Gelenkbusse zur Verfügung. In einem Hilferuf hatte sich Przemyśl auch an die Stadt Paderborn gewandt und um Unterstützung für den Transport von Geflüchteten gebeten. Zwei Gelenkbusse haben sich daher am Freitag in Richtung Polen auf den Weg gemacht und werden dort erst einmal bis auf Weiteres zum Einsatz kommen.



„Für uns steht es außer Frage, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten die Partnerstadt unterstützen. Ich bin sehr dankbar, dass sich sofort Mitarbeiter gefunden haben, die die Busse freiwillig und ohne Wenn und Aber nach Polen bringen”, so Peter Bronnenberg, Geschäftsführer Padersprinter. Auf den Bussen werden in den nächsten Tagen sowohl die Paderborn-Flagge als auch die ukrainische Flagge befestigt – „als Zeichen der Solidarität“, so Bronnenberg.