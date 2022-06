3000 Besucher feiern mit dem Löschzug Sande

Mit einem großen Feuerwehrfest hat der Löschzug in Sande sein 90-jähriges Gründungsjubiläum gefeiert. Den 3000 Besuchern wurde ein umfangreiches Programm geboten. Ganztägig lockte der Hubschrauber mit Rundflügen die Gäste an.

Begonnen wurde der Tag mit einem Festgottesdienst, der von Pfarrer Tobias Dirksmeier im Feuerwehrhaus zelebriert wurde. Anschließend weihte er das neue Löschfahrzeug und den Mannschaftswagen.

Bürgermeister Michael Dreier betonte in seinem Grußwort, welch große Wertschätzung die Feuerwehr in der Gesellschaft genießt. Besonders hob er die Ereignisse rund um den Tornado in Paderborn hervor und untermalte die Bedeutung des Löschzugs Sande an diesem für die Stadt Paderborn schwierigen Tag.

An die offiziellen Feierlichkeiten schloss das Rahmenprogramm des großen Tags der offenen Tür nahtlos an: Zahlreiche Kinder ließen sich schminken, bemalten Turnbeutel oder spielten mit den unterschiedlichsten Angeboten. Kinderkarussell, Feuerwehrhüpfburg und der Umgang mit einem echten Feuerwehrschlauch fanden großen Anklang bei den kleinen Besuchern. Die Blasmusik Sande und der Spielmannszug Sande stifteten gute Laune durch ihr Platzkonzert.

Über den ganzen Tag hinweg sorgten vielfältige Aktionen für reges Interesse der zahlreichen Gäste, unter denen auch die stellvertretende Landrätin Verena Haese weilte. Die Jugendfeuerwehr Bentfeld, der historische Löschzug, dargestellt durch die Brauchtumsgruppe Sande, und der Löschzug Sande selbst, demonstrierten ihre Leistungsfähigkeit in spektakulären Vorführungen.

Ein vorgeführter Fettbrand verdeutlichte den Gästen die besondere Gefahr einer Fettexplosion. Foto: Löschzug Sande

Der Feuerlöschertrainer mit Brandsimulator und angeleitetes Reanimationstraining schulten die Besucher für den Notfall. Ein vorgeführter Fettbrand verdeutlichte den Gästen die besondere Gefahr einer Fettexplosion. Neben den neuen und alten Feuerwehrfahrzeugen des Löschzug Sande wurden Fahrzeuge aus Ostenland, Hövelhof, Bentfeld und von der Feuerwache Süd präsentiert. Zusätzlich waren das THW, die Polizei und der Rettungsdienst vertreten.

In unzähligen Fahrten mit einem Hubsteiger gelangten die Besucher in 20 Meter Höhe, wo sie einen beeindruckenden Blick über das Festgelände und den Ortsteil Sande genießen konnten. Außerdem gab es ein großes Kaffee- und Kuchenbuffet der Feuerwehrfrauen, Speisen vom Grill, Pizza, Eis und Crêpes.

Nach mehr als drei Jahrzehnten Dienst an der Standarte des Löschzuges Sande übergaben Heinrich Rath, Wigbert Rath und Gerhard Mertens feierlich das Banner an die jungen neuen Standartenträger. Als Würdigung und Erinnerung für ihren Dienst wurde den drei Trägern das Banner samt zugehörigen Äxten im Kleinformat übergeben. „Danke für euren treuen Dienst entsprechend der Ideale der Feuerwehr“, betonte der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, Ralf Schmitz. Glückwünsche zum 90. Geburtstag des Löschzuges Sande überreichte der Wehrführer der Feuerwehr Sande Friesland Jan Holst, mit dem Sande seit 40 Jahren eine Partnerschaft pflegt.

Die sichtlich zufriedene Sander Löschzugführung zog ein durchweg positives Resümee: „Genau dieses großartige Fest, unter dem Motto Feuerwehr für Klein und Groß, wollten wir mit unseren Gästen feiern. Für die Umsetzung gilt ein besonderer Dank allen beteiligten Helferinnen und Helfern“.