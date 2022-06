350 DRK-Helfer in Paderborn: Retten kann auch Wettbewerb sein

„Wir haben hier einen offenen Bruch am Bein des Patienten“, diagnostiziert Noah Pfeifer. „Ich brauche auch jemanden hier. Die Atemtüte bitte schnell!“, ruft Jana Mackenroth. Ryan Hose betreut derweil eine Frau, der schwindelig und übel zu sein scheint. Und nicht weit entfernt verarztet Thorben Schreiber eine Patientin mit einer Platzwunde am Arm. Ihr weißes T-Shirt ist blutbefleckt.

Vielfältige Aufgaben in der Innenstadt gemeistert

Zum Glück gehörten diese Szenen am Samstag in der Paderborner Innenstadt nur zu einer Übung, auch wenn alles erschreckend echt wirkt, dank Kunstblut und guter Darsteller. Wie auch die anderen Gruppen verschiedener DRK-Verbände leistete die Gruppe „Schmerzskala 9 ¾“ in dem beschriebenen Szenario fachgerecht Erste Hilfe. Die Schiedsrichter zeigten sich zufrieden.