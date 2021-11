3G-Kontrolle an allen Eingängen

Von diesen Mittwoch an wird von allen Personen, die die Gebäude der Universität Paderborn betreten möchten, ein 3G-Nachweis gefordert.

Aus diesem Grund wird die derzeit durchgeführte 3G-Kontrolle für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen an den Hörsälen und Seminarräumen abgelöst und durch eine flächendeckende 3G-Kontrolle an allen Eingangstüren ersetzt. Ohne einen entsprechenden Nachweis wird kein Zutritt zu den Gebäuden der Universität gewährt