40 Autos in Paderborn über die Feiertage aufgebrochen

Die Serie von Autoeinbrüchen in Paderborn geht weiter: Während der Weihnachtsfeiertage sind in Paderborn und Schloß Neuhaus weitere 40 Autos aufgebrochen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie überprüfte mehrere Personen während der Fahndung.

Oft machten der oder die Täter keine Beute, hinterließen aber Sachschäden. In einigen Fällen erbeuteten die Täter Portmonees oder Handys.

Meistens war eine Autoscheibe eingeschlagen und das Handschuhfach durchwühlt worden, als die Taten entdeckt wurden. Viele Aufbrüche wurden morgens zwischen 6 Uhr und 8 Uhr verübt.

So auch am Samstagmorgen am Maspernplatz und im Parkhaus Neuhäuser Straße: Dort wurden binnen 25 Minuten elf Fahrzeuge aufgebrochen.

Am Sonntagmorgen entdeckte ein Autobesitzer an der Anton-Heinen-Straße, dass ein Fenster seines Autos mit einem Gullideckel eingeworfen worden war. Vom Rücksitz hatte der Täter zwei Pakete entwendet. Darin hatte sich allerdings nur Müll befunden. Im Parkhaus am Technologiepark wurde neben einem Autoaufbruch auch ein Parkscheinautomat aufgebrochen.

Während der Fahndung nach Tatverdächtigen hat die Polizei mehrere Personen überprüft und Spuren gesichert.

Nach wie vor sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. Bei aktuellen Beobachtungen sollte sofort der Polizeiruf 110 gewählt werden.