48 Religionslehrer erhalten Missio Canonica in Paderborner Dom

48 Lehrerinnen und Lehrer von verschiedenen Schulen im ganzen Erzbistum Paderborn erhielten am Freitag, 4. November, in einem Gottesdienst ihre Beauftragung, zukünftig im Namen der Kirche katholischen Religionsunterricht zu erteilen.

Wie das Erzbistum mitteilte, überreichte Diözesanadministrator Dr. Bredeck, der in der Zeit der Vakanz des erzbischöflichen Stuhls das Erzbistum Paderborn leitet, den jungen Lehrkräften im Paderborner Dom als offizielle Grundlage für ihre Arbeit eine Urkunde und damit die kirchliche Unterrichtserlaubnis sowie die Missio Canonica, die kirchliche Beauftragung zum Dienst der Verkündigung im katholischen Religionsunterricht.

In seiner Predigt betonte Diözesanadministrator Monsignore Dr. Michael Bredeck, der Beruf des Lehrers sei eine Berufung, eine Einladung, die von Gott geschenkten Talente auf eine ganz einzigartige Weise einzusetzen. Religionslehrkräfte würden dazu beitragen, dass das Leben junger Menschen an Tiefe und Weite gewinne. „Im Religionsunterricht können Kinder und Jugendliche das bekommen, was ihre Seele stärkt und was sie groß macht im Leben“, unterstrich der Leiter des Erzbistums Paderborn.

Es komme darauf an, als Religionslehrerin und Religionslehrer authentisch zu sein, das weiterzugeben, was echt ist und von innen kommt. „Wir brauchen Menschen wie Sie, die voller Leben, Frische und Fantasie sind. Die sich begeistern lassen von Jesus Christus und die selbst für ihn begeistern wollen“, rief Diözesanadministrator den neuen Religionslehrerinnen und Religionslehrern zu. „Verstehen Sie die kirchliche Unterrichtserlaubnis, die Sie heute überreicht bekommen, als Zeichen des Vertrauens und der Wertschätzung Ihnen persönlich gegenüber“, wird der Diözesanadministrator in einer Pressemitteilung des Erzbistums zitiert.

Warum Religionslehrerin oder -lehrer?

Jannick Brück unterrichtet an der Hans-Reinhardt-Schule in Siegen das Fach Religion. Er schätzt die im Religionsunterricht erfahrbare Gemeinschaft. „Ich erlebe besondere Momente in meinem Unterricht, wenn Schülerinnen und Schüler persönliche Erfahrungen, auch Glaubenserfahrungen, in den Religionsunterricht einbringen und auch ich meinen Glauben mitteilen kann“, erläutert Jannick Brück. Dass er jetzt die Missio Canonica erhält, freut den Lehrer an der Förderschule für geistige Entwicklung in Siegen: „Mir ist es wichtig, diese Sendung von der Kirche zu erhalten.“

Lara Lettermann schätzt den persönlichen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, der im Religionsunterricht möglich ist. Sie unterrichtet an der Marienschule Brilon, die vom Erzbistum Paderborn getragen wird. „Lebensfragen der Schülerinnen und Schüler haben im Religionsunterricht Raum, ein schülerorientiertes Arbeiten ist möglich.“ Wie ein roter Faden, zieht sich Religion und Glaube durch ihr Leben: Sie war selbst Schülerin an der Marienschule Brilon, hat am Berufskolleg Bergkloster Bestwig ihr Abitur gemacht und dann in Paderborn und Dortmund Theologie studiert – und jetzt unterrichtet Lara Lettermann als Lehrerin an ihrer ehemaligen Schule in Brilon.

Carolin-Maria Vonnahme unterrichtet an der Städtischen Gesamtschule Salzkotten die Fächer Spanisch, Religion sowie Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. „Die Auseinandersetzung mit Religion und Glaube hat mich fasziniert und gepackt“, sagt sie zurückblickend auf ihr Studium in Paderborn. Carolin-Maria Vonnahme möchte diese Faszination weitergeben, es ist ihr ein Anliegen, ihre Schülerinnen und Schüler als Menschen zu sehen, mit ihnen herauszufinden, woran sie selbst glauben. Sie möchte im Glauben bestärken und zu einer eigenen Entscheidung für den Glauben zu führen, im Dialog mit anderen. „Es ist wichtig, dass die Schüler einen eigenen Standpunkt finden und diesen vertreten können.“

Kamill Woitzik unterrichtet die Fächer Englisch und Religion an der Salvatorkolleg Schule in Hövelhof, einer Berufsschule mit dem Schwerpunkt geistig emotionale Entwicklung. „Der Glaube ist mir wichtig, er gibt mir Kraft“, sagt Kamill Woitzik. Den Religionsunterricht erlebt er als herausfordernd und abwechslungsreich, da in ihm unterschiedliche Biografien und Einstellungen zusammen finden. „Ich möchte Religion und Glauben an die Schüler weitergeben.“ Für Kamill Woitzik ist die Missio Canonica ein „Meilenstein“: „Ich freue mich über die Erlaubnis und Sendung, den Glauben zu vermitteln.“

„Religion“ ist an Schulen in Deutschland ein ordentliches Unterrichtsfach. Lehrerinnen und Lehrer studieren an staatlichen Universitäten Theologie, um das Fach unterrichten zu können. Im Erzbistum Paderborn besuchen rund 185.000 katholische Schülerinnen und Schüler an allen Schulformen den Religionsunterricht, wöchentlich werden circa 18.500 Stunden katholischer Religionsunterricht an rund 1550 Schulen von circa 5300 katholischen Religionslehrerinnen und Religionslehrern erteilt.