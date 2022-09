5. Paderborner Theaterpreis verliehen

Zur „Macht des Möglichen in unsicheren Zeiten“ referierte die Dramaturgin, Theaterwissenschaftlerin und Autorin Hannah Dübgen im Großen Haus. Die Lust am Spiel, an der Rolle, aber auch die Sehnsucht nach Unterhaltung, Reflexion oder Bedeutsamkeit seitens des Publikums bedingen einander. Im Theater finden wir uns in anderen Zeiten und Situationen wieder, es spricht nicht nur Verstand und Gefühl gleichermaßen an, sondern auch all das, was im Unterbewussten schlummert. Wir sehen die Welt mit anderen Augen. Gerade die Pandemie hat auf drastische Weise aufgezeigt, was fehlt, wenn die Kulturszene eingefroren wird. An den Dramen der Welt, der Geschichte, der Politik ändert das Theater nichts, jeden noch so kruden Politikertypus von heute hat Shakespeare bereits beschrieben, doch gedankliche Auswege aus der scheinbaren Ausweglosigkeit vermittele es sehr wohl.

