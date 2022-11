500 Teilnehmer folgen dem Aufruf zum Warnstreik in Paderborn 

Stillstand herrschte nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall am Montag in der Produktion von Diebold Nixdorf in Paderborn. Inmitten des aktuellen Tarifstreits in der Metall- und Elektrobranche hatten Beschäftigte ihre Arbeit für mehrere Stunden niedergelegt. Zudem fand am Eingang des Unternehmens die zentrale Kundgebung der IG Metall statt.

Von etwa 500 Teilnehmern bei der Kundgebung sprach Felix Wagner, Gewerkschaftssekretär der IG Metall in Paderborn. Er hatte die Teilnehmer begrüßt. Mit der Zahl waren es etwa 150 Beschäftigte weniger als bei der zentralen Kundgebung vor der Firma Bette in Delbrück Anfang November. Zufrieden zeigte sich Wagner dennoch. „Heute war es ein Erfolg. Im Betrieb steht alles still“, sagte er. Geplant war der Warnstreik bei Diebold Nixdorf für den Zeitraum zwischen 11 und 15 Uhr. Somit waren Teile der Frühschicht und der Spätschicht in der Produktion betroffen. 1185 Beschäftigte sind in der Produktion/Entwicklung bei Diebold Nixdorf in Paderborn in drei Schichten tätig, so Wagner. Davon hätten 400 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt.