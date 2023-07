500 Jahre Libori: Jubiläumsband erzählt die Geschichte

Hans Jürgen Rade, Offizial des Erzbistums Paderborn, Ralf Markmeier, Geschäftsführer des Bonifatiusverlags, Bürgermeister Michael Dreier, Andreas Gaidt, Stadt- und Kreisarchiv Paderborn, und Wilhelm Grabe, Leiter des Stadt- und Kreisarchivs Paderborn. Auf dem Quellbecken der Pader, das im Hintergrund zu sehen ist, wurde in den 19070er-Jahren für die „Young Street Singers“ ein Floß aufgebaut, von dem aus sie das Publikum begeisterten. Die Band hatte sich 1964 in Paderborn gegründet und wurde immer wieder für Libori engagiert.

Als Bischof Erich von Braunschweig-Grubenhagen am 30. Januar 1521 auf Bitten der Paderborner Stadtväter einen Markt am Magdalenentag erlaubte, ahnten sicher weder er noch die städtischen Honoratioren, welchen Grundstein sie hier gelegt haben. Aus dem kleinen jährlichen Markt entwickelte sich in Symbiose mit den kirchlichen Feierlichkeiten das heutige Liborifest, Paderborns fünfte Jahreszeit und eins der größten und beliebtesten Volksfeste in Deutschland.

500 Jahre später sollte der runde Geburtstag über drei Jahre groß und lang gefeiert werden: mit einer Ausstellung 2021, einem Liborijubiläumsfest 2022 und nun 2023 mit einer Festschrift, die laut einer Mitteilung der Stadt Paderborn für manche Überraschung sorgen wird.

Bei der Buchpräsentation wenige Tage vor Libori zeigte sich Bürgermeister Michael Dreier erfreut: „In dem Jubiläumsband werden etliche neue Fakten über das altbekannte und gut erforschte Fest ans Licht der Öffentlichkeit gehoben – und dies gut lesbar und reich bebildert.“ Zentrale Liborithemen wie Kultur und Kirmes wurden noch nie so ausführlich dargestellt, andere Themen wie Kunst und Literatur erleben hier sogar ihre Premiere, heißt es vom der Stadt Paderborn.

Pottmarkt 1958/60: Eine der ersten Prozessionen zur Rückführung des Liborischreins am Liboridienstag, die den Weg über den Pottmarkt nahm. Diese Tradition wurde erst 1958 durch Kurienkardinal Eugène Tisserant begründet. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn/ Klemens Müller

„Für besonders gelungen halte ich das Konzept der Herausgeber“, so der Bürgermeister. „Nicht chronologisch erfolgt der Rückblick, sondern im Gang der Festwoche. Von der Erhebung der Reliquien am ersten Liborisamstag bis zum Feuerwerk am zweiten Liborisonntag wird das Fest selbst nachvollziehbar und dabei seine Geschichte von den Anfängen bis heute erlebbar.“

Liborimarkt vor dem Dom 1937. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn/ Rudolf Lindemann

500 Bilder zeigen Geschichte(n)

Und dies in fundierten Texten, in über 500 großteils bislang unveröffentlichten Bildern, Zeitdokumenten und Geschichten. Ins Bild geraten unter anderem die kirchlichen Programmpunkte, ein ausführlicher Gang über den Libori- und Pottmarkt, über die Kirmes auf dem Liboriberg, Besuche der zahlreichen Kulturveranstaltungen und des Europatages im Inselbadstadion und des Umzugs durch die Stadt. Ein Abstecher auf Herbstibori Ende Oktober sei unvermeidlich gewesen.

Der Bürgermeister bedankte sich bei den Herausgebern Andreas Gaidt und Wilhelm Grabe vom Stadt- und Kreisarchiv Paderborn sowie Hans Jürgen Rade, Offizial des Erzbistums Paderborn, den Co-Autoren und beim Bonifatius-Verlag für die geleistete Arbeit, die zu diesem außergewöhnlichen Jubiläumsband über das Paderborner Hochfest geführt habe.

Die Familie Steiger ist seit über 100 Jahren mit Libori verbunden. Steigers Riesenrad war über Jahrzehnte eine Institution auf dem Liboriberg, hier 1957. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn/ Franz-Josef Winter

Kaleidoskop der Lebensfreude

Entstanden ist bei aller historischer Faktentreue ein kurzweiliges, lebendiges und farbenprächtiges Kaleidoskop der Lebensfreude, das die besondere Bedeutung des Liborifestes auch über die Grenzen von Paderborn herausheben wird, heißt es in der Mitteilung der Stadt Paderborn. „Die Arbeit an dem Band hat uns sichtlich Vergnügen bereitet“, so die Herausgeber. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass der Band nicht nur für Geschichtsinteressierte, sondern für alle Liebhaberinnen und Liebhaber des Liborifestes mit Gewinn gelesen und durchgesehen werden kann – egal ob Paderborner oder Weltbürgerin.“

Das Buch ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Es hat 336 Seiten und kostet 48 Euro. Konkrete Buchangabe: Andreas Gaidt, Wilhelm Grabe, Hans Jürgen Rade (Hrsg.): 500 Jahre Libori. Vom Magdalenenmarkt zum heutigen Paderborner Kirchen- und Volksfest. Paderborn: Bonifatius Verlag, 2023, gebunden (ISBN 978-3-89710-874-5).