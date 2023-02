500 Meter lange Ölspur führt zu Vollsperrung der B64 bei Paderborn-Sande

Ein Alleinunfall auf der B64 bei Sande hat am frühen Dienstagnachmittag (31. Januar) zu Verkehrschaos in dem Paderborner Stadtteil geführt. Nach Angaben der Feuerwehr Paderborn war der Fahrer eines SUV aus noch ungeklärter Ursache im Baustellenbereich verunglückt, sodass Öl aus dem Getriebe des beschädigten Fahrzeugs austreten konnte.

SUV-Fahrer verunglückt in der Baustelle – Öl tritt aus beschädigtem Getriebe aus

Gegen 13.40 Uhr wurde die Feuerwehr Paderborn alarmiert, um die so entstandene etwa 500 Meter lange Ölspur zu beseitigen. Der SUV-Fahrer war nach Angaben der Feuerwehr direkt am Eingang der Baustelle für die neue Schallschutzwand verunglückt. Das Getriebe des Fahrzeugs sei dabei so stark beschädigt worden, dass sehr viel Öl austreten konnte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aufgrund der regnerischen Witterung und des starken Verkehrsaufkommens habe sich das Öl zum Teil auf der ganzen Fahrbahnbreite verteilt. Nach Sperrung der B64 durch die Polizei konnte die Feuerwehr mit dem Abstreuen der Ölspur von zwei Seiten beginnen. Da das Fahrzeug dicht an der Fahrbahnbankette zum Stehen kam, wurde zusätzlich die untere Wasserbehörde informiert. Sie musste vor Ort keine erweiterten Maßnahmen einleiten.

Im Zuge der Sperrung wurde der Verkehr durch Sande abgeleitet. Dies führte zu einem beidseitigen Rückstau auf der B64 und einer massiven Verkehrsbelastung der Sander Ortsdurchfahrt. Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen, einem Kleineinsatzfahrzeug, Wechsellader und dem Führungsdienst vor Ort.

Parallel zum Einsatz auf der B64 wurde der Löschzug Elsen zur Beseitigung einer weiteren Ölspur im Bereich Mentopstraße in Elsen alarmiert. Der Löschzug konnte die übersichtliche Einsatzstelle mit eigenen Mittel abarbeiten. Des Weiteren löste zu diesem Zeitpunkt eine Brandmeldeanlage in der Stadt Paderborn aus, die Einsatzkräfte konnten vor Ort aber keine Ursache für den offensichtlichen Fehlalarm ausmachen.