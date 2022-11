500 Teilnehmer bei Gedenkfeier auf Ehrenfriedhof in Büren-Böddeken

Wie wichtig das Erinnern an Opfer von Gewalt und Kriegen ist, verdeutlicht der Volkstrauertag. In diesem Jahr geht der Blick besonders auf den derzeitigen Krieg in der Ukraine. Dies verdeutlichte Christoph Rüther, Landrat im Kreis Paderborn, bei der Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof in Büren-Böddeken.

Etwa 500 Teilnehmer waren zur Gedenkveranstaltung in das Tal des Friedens gekommen. Sie war vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Kreisverband Paderborn, den Soldaten- und Kriegsopferverbänden Paderborn und dem Bezirksverband der ehemaligen Kameradschaften ehemaliger Soldaten Paderborn-Büren und Umgebung durchgeführt worden. Unter den Teilnehmern waren auch 80 Auszubildende des Kreises Paderborn, die an einigen Grabmälern Blumen niederlegten.

Rüther ist zugleich Vorsitzender der Deutschen Kriegsgräberfürsorge im Kreisverband Paderborn. Mit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine müsse man erkennen, dass Krieg als Mittel der Politik nicht ausgedient habe, so Rüther. „Lassen Sie uns gemeinsam für den Frieden einstehen, damit wieder Frieden in Europa herrscht und damit es den Menschen in unserer Nähe gut geht“, appellierte er.

Historiker verliest Namen

Auf dem Friedhof haben einige Verstorbene ihre letzte Ruhe gefunden, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wären. Dazu verlas Historiker Norbert Ellermann 16 Namen. Anschließend hielt Regierungspräsidentin Anna Katharina Bölling ihre Gedenkrede. Sie ist Vorsitzende des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Kreisverband Minden-Lübbecke. Bölling unterstrich die Bedeutung des Gedenkens der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft, Diktatur, Flucht und Vertreibung. Mit den Geflüchteten aus der Ukraine werde das Leid vor Augen geführt, dem die Menschen dort täglich ausgesetzt seien.

An der Gedenkfeier nahmen auch (von links) Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow, Regierungspräsidentin Anna Katharina Bölling, der frühere Landrat Manfred Müller, Paderborns Bürgermeister Michael Dreier, der Borchener Bürgermeister Uwe Gockel, Historiker Norbert Ellermann, Altenbekens Bürgermeister Matthias Möllers, Norika Creutzmann, Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied des NRW-Landtags sowie Landrat Christoph Rüther. Foto: Hans Büttner

Bölling erinnerte zugleich an den sozialdemokratischen Politiker Paul Löbe (1875 - 1967) und dessen Vision von einem friedvollen Miteinander. In einer im In- und Ausland viel beachteten Rede habe der damalige Reichstagspräsident 1922 in Berlin gesagt: „Leiden zu lindern, Wunden zu heilen, aber auch Tote zu ehren, Verlorene zu beklagen, bedeutet Abkehr von Hass, bedeutet Hinkehr zur Liebe, und unsere Welt hat die Liebe not.“ Hierzu mahnte die Regierungspräsidentin an, Lehren aus der Geschichte ziehen.

Umrahmt wurde die Veranstaltung von Beiträgen der Buker Husaren und dem Frauenchor Fine Art. Die Totenehrung wurde vom Kreiskönigspaar Sebastian und Astrid Wiepen aus Meerhof durchgeführt. Die Fürbitten sprach Peter Fischer, Vorsitzender der Soldatenkameradschaft Fürstenberg.