52 Corona-Neuinfektionen – mittlerweile zwölf Schulen betroffen

Paderborn (WB). Der Kreis Paderborn meldet am Dienstag 52 Corona-Neuinfektionen gegenüber dem Vortag. Damit gibt es in den zehn Kommunen offiziell insgesamt 523 aktive Fälle (Stand: Dienstag, 11 Uhr). Allein in zwölf Schulen im Kreisgebiet haben sich mittlerweile einzelne Schüler und Lehrer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Kreis Paderborn: insgesamt 523 aktive Fälle – 1616 Menschen in Quarantäne – Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken

Wie bereits am Morgen berichtet ist der Inzidenz-Wert, den das Landeszentrum Gesundheit (LZG) meldet, leicht auf 81,2 gesunken (Stand: Dienstag, 0 Uhr). Am Montag lag er bei 82,8. Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

1616 Menschen befinden sich im vom Paderborner Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne (Vortag: 1375). 19 Corona-Erkrankte sind im Krankenhaus, von denen zwei intensivmedizinisch behandelt werden. 945 Menschen haben eine akute Infektion überstanden. 41 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

„Diffuses Ausbruchsgeschehen“

„Das Ausbruchsgeschehen ist diffus, überall flackern einzelne Herde auf“, sagt die Leiterin des Paderborner Kreisgesundheitsamtes, Dr. Constanze Kuhnert. Das Kreisgesundheitsamt hat die Kontaktpersonen mit einem höheren Infektionsrisiko im Sinne der RKI-Richtlinien unter Quarantäne gestellt.

Das RKI den unterscheidet drei Kategorien (I = erhöhtes Risiko, II = geringes Infektionsrisiko, in die Kategorie III fällt nur medizinisches Personal). Kontaktpersonen der Kategorie I werden unter Quarantäne gestellt – darunter fallen Personen, die mindestens 15 Minuten einen Gesichtskontakt hatten, zum Beispiel im Rahmen eines Gesprächs, oder die nach Bewertung des Gesundheitsamtes mit hoher Wahrscheinlichkeit einer hohen Konzentration von infektiösem Aerosol in Innenräumen ausgesetzt waren. Deshalb wurden auch nicht ganze Schulen sondern einige Schulklassen unter Quarantäne gestellt. Auch in zwei Kindergärten gab es einen positiven Test. Die erste Einrichtung wurde komplett geschlossen. Im zweiten Kindergarten wurden lediglich zwei Gruppen unter Quarantäne gestellt werden.

Der Kreis führt dazu weiter aus: „Nach derzeitigem Stand wird das Coronavirus SARS-CoV-2 von Mensch zu Mensch, vor allem beim Sprechen, Husten, Niesen und Atmen übertragen. Im Nahfeld, etwa 1,5 Meter, um eine infektiöse Person ist die Partikelkonzentration größer. Das RKI geht davon aus, dass die meisten Übertragungen über dieses Nahfeld erfolgen. Darüber hinaus können sich Viruspartikel in Aerosolen bei mangelnder Frischluftzufuhr in Innenräumen anreichern. Das Paderborner Kreisgesundheitsamt erinnert deshalb noch einmal daran, bei Gesprächen auf die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu achten und sofern das nicht geht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.“

523 aktive Fälle

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie ist auf 1509 gestiegen (Vortag: 1457). Derzeit sind 523 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Kommunen sind wie folgt betroffen:

- Paderborn 231

- Bad Lippspringe 86

- Delbrück 79

- Bad Wünnenberg 31

- Lichtenau 26

- Borchen 20

- Hövelhof 17

- Salzkotten 13

- Büren 12

- Altenbeken 8

Weitere Informationen

Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn (hier als PDF auf der Kreis-Website) waren am 28. Oktober eine Reihe von weiteren Schutzmaßnahmen in Kraft getreten, die in der Corona-Schutzverordnung von NRW aufgelistet sind. Von Montag, 2. November, an gilt die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW (Link führt zum PDF auf der Landes-Website).

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona.

Hier gibt es eine Übersicht des Kreises zu allen aktuellen Regelungen.

