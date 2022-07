55-Jährige Radfahrerin in Paderborn schwer verletzt

Eine Radfahrerin (55) hat sich in Paderborn schwer verletzt, als sie auf dem linken Radweg der Detmolder Straße unterwegs war. Als ein Mitsubishi-Fahrer auf die Straße abbiegen wollte, kam es zu dem Zusammenstoß.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr zu dem Unfall, als ein 30-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem Mitsubishi die Salierstraße in Fahrtrichtung Detmolder Straße befuhr. Er beabsichtigte, an dieser Kreuzung nach rechts abzubiegen.

Während des Abbiegevorgangs kam es zu dem Zusammenstoß mit der Radfahrerin aus Paderborn, die auf dem linken Radweg der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Marienloh unterwegs war und aus Sicht des Autofahrers von rechts kam.

Infolgedessen stürzte die Frau und verletzte sich dabei schwer. Die 55-Jährige trug keinen Fahrradhelm. Mit einem Rettungswagen wurde sie in das St. Vincenz Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand geringer Sachschaden.