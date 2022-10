550 Photovoltaik-Module auf dem HNF in Paderborn

Das Heinz-Nixdorf-Museumsforum will einen Großteil des Strombedarfs selbst produzieren

Paderborn

Sechs Stunden hat der Autokran am Montag benötigt, um 550 Photovoltaik-Module auf das Dach des Heinz-Nixdorf- Museumsforums zu heben. Wenn die Anlage installiert ist und die Sonne scheint, liefert sie nach Angaben des HNF bis zu 223 Kilowatt elektrische Leistung und steuert damit „einen erheblichen Anteil am Stromverbrauch des Museums bei“, heißt es in einer Pressemitteilung des HNF.