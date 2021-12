58-jährige Frau im Kreis Paderborn um fast 4000 Euro betrogen

Erneut haben Betrüger mit einem Verwandtentrick im Kreis Paderborn viel Geld erbeutet. Per WhatsApp hatten sie sich als Tochter ausgegeben und die Mutter mit einer hinterhältigen Legende per Chat hereingelegt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erhielt das 58-jährige Opfer am späten Montagabend eine WhatsApp-Meldung über eine unbekannte Nummer. „Hallo Mama, mein Handy hat ein Wasserschaden erlitten. Das ist jetzt meine vorübergehende Nummer“, so lautete der erste Chatbeitrag. Arglos antwortete die Mutter am Dienstag und es entwickelte sich ein zunächst unverdächtiger Chatverlauf. „Das Handy sei im Klo gelandet und müsse jetzt trocken“, hieß es beispielsweise. Auch für die Unerreichbarkeit per Anruf hatte die „Tochter“ eine Ausrede.

Später chattete sie, sie müsse eine dringende Überweisung tätigen und bat ihre Mutter, die Summe auszulegen. Die falsche Tochter schickte die Bankverbindung und wollte ein Foto von der Überweisung per Chat als Bestätigung. Die Mutter überwies am Dienstagnachmittag fast 4000 Euro auf das ausländische Konto und schickte das geforderte Foto im WhatsApp-Chat, der sodann endete. Als die echte Tochter am späteren Nachmittag mit ihrer bekannten Nummer anrief, flog der Betrug auf.

Schon Ende November hatte ein 59-jähriger Paderborner eine ähnliche Summe an WhatsApp-Betrüger überwiesen. „Hallo Papa...“ hatte der Messenger-Chat in dem Fall begonnen. Die Bank konnte die Überweisungen auf ein ausländisches Konto nicht mehr stornieren.

Die Polizei gibt folgende Tipps, um sich vor dieser Art von Betrug zu schützen:

• Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

• Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

• Seien Sie misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, am Telefon oder über Messenger-Dienste.

• Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Opfern eines solchen Betruges dem rät die Polizei, auf jeden Fall Strafanzeige zu erstatten und keinesfalls weitere Zahlungen zu leisten. Ferner sollte die Bank informiert werden, um eventuell getätigte Geldflüsse anzuhalten oder rückgängig zu machen.