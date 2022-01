609 Mal Unterstützung geboten

Viele Projekte, Veranstaltungen und Aktionen konnten aufgrund der Corona-Pandemie auch 2021 nicht durchgeführt werden. Gerade im Hinblick auf die Menschen mit Behinderung und ihre Belange trat vieles in den Hintergrund. Zum Beispiel der Protesttag für Menschen mit Behinderung. Dieser bot in früheren Jahren einen Ort für die Problemlagen der Betroffenen und schaffte durch die stattgefundenen Aktionen und Demonstrationen öffentliche Aufmerksamkeit für die Zielgruppe. Unter den Einschränkungen und Umstellungen geht diese Aufmerksamkeit immer mehr verloren.

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) im Kreis Paderborn versucht, für Menschen mit Behinderung sowie chronisch Erkrankten und deren Angehörigen, den Betroffenen auch in Corona-Zeiten unterstützend zur Seite zu stehen. „Die Belange der Menschen mit Behinderung dürfen nicht aus dem Blick verloren werden. Dies zeigt sich immer wieder in den Gesprächen mit den Ratsuchenden. Die Corona-Pandemie hat das Leben der Betroffenen in vielen Bereichen deutlich beeinträchtigt, der Unterstützungsbedarf ist hoch“, sagt Annabelle Korn, Teilhabeberaterin in der EUTB.

Trotz der Corona-Vorgaben fanden durchgehend Beratungen statt. Die Beratungsstelle wurde 2021 insgesamt 609 Mal in Anspruch genommen. Aufgrund der Einschränkungen fanden 70 Prozent der Beratungen telefonisch statt, 20 Prozent im persönlichen Gespräch sowie 10 Prozent digital per Mail- oder Videoberatung.

Alexandra Mader, Teilhabeberaterin in der EUTB, verweist auf weitere Möglichkeiten: „Damit Betroffene gut informiert über ihre Rechte und Ansprüche sind, aber auch über die bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten, haben wir im vergangenen Jahr digitale Informationsveranstaltungen durchgeführt. Zum Beispiel eine Vortragsreihe für Eltern von Kindern mit Behinderung, aber auch einen Workshop zu der Beantragung von Hilfsmitteln. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr weitgehend in Präsenz beraten können.“

Bei allen Fragen rund um die Themen Behinderung, Teilhabe und Rehabilitation können sich Betroffene an die EUTB, wenden. Die EUTB ist ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums Arbeit und Soziales und in der Trägerschaft des Paritätischen Paderborn.

Interessierte können den Jahresbericht anfordern oder auf der Homepage einsehen und downloaden unter www.teilhabeberatung-paderborn.de, Telefon: 05251/8729611.

Die EUTB ist seit zwei Jahren zentrale Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung zu Fragen rund um die Themen Teilhabe und Rehabilitation im Kreis Paderborn. „Dass Menschen mit Behinderung oft um ihr Recht kämpfen müssen oder Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind, wird durch die Pandemie zunehmend verstärkt. Umso wichtiger ist es, dass es für diese Menschen weiterhin Anlaufstellen gibt“, sagt Birgit Reker, Peer-Beraterin der EUTB Paderborn. „Als Peer-Beraterin bin ich selbst von einer Behinderung betroffen und berate Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.“