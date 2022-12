62-Jährige vertreibt Handtaschenräuber mit Krücke

Mit ihrer Krücke und der nötigen Portion Beherztheit hat eine 62-jährige Paderbornerin am Montagnachmittag (19. Dezember) einen Handtaschenräuber Auf der Lieth abgewehrt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, flüchtete der mutmaßliche Täter.

Versuchter Überfall in Paderborn scheitert an beherztem Vorgehen des Opfers

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die mit Gehhilfen gehende 62-Jährige und eine 40-jährige Frau am Montagnachmittag im Discounter am Hardehauser Weg einkaufen. Beim Verlassen des Geschäfts fiel ihnen ein Mann auf. Der gleiche Mann tauchte auch in der nahegelegenen Kirche auf, die beide Frauen kurz besuchten. Nachdem die Frauen die Kirche verlassen hatten, sprach der fremde Mann die Frauen auf der Straße an und wollte Geld gewechselt haben. Dann verschwand er in den Parkanlagen.

Als die Frauen am Vinsebecker Weg unterwegs waren, näherte sich der Mann von hinten und ergriff die Tasche der 62-Jährigen am Schulterriemen. Er versuchte ihr die Tasche von der Schulter zu reißen. Das Opfer setzte sich zur Wehr und schlug mit einer Gehhilfe auf den Täter ein, sodass dieser die Tasche wieder losließ. Auch die Zeugin griff ein und schubste den Mann weg. Sie hielt den 30- bis 35-jährigen Fahrer eines silbernen Opels an und bat diesen um Hilfe. Nachdem der Autofahrer den Räuber angesprochen hatte, entfernte sich dieser ohne Beute.

Der akzentfrei deutsch sprechende und westeuropäisch aussehende Täter soll 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hat kurze Haare, einen großen Mund und eine große Nase mit Höcker. Der Mann trug nach Aussagen der Geschädigten einen moosgrünen Kapuzenpulli, eine grüne Jogginghose und hatte eine weiße Baumwolltasche dabei.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können. Insbesondere wird der Opelfahrer gebeten, sich umgehend zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.