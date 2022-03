65-jähriger Paderborner bei Raubüberfall an der Haustür verletzt

Ein 65-jähriger Mann ist am Dienstagabend in Paderborn bei einem Raubüberfall an seiner Haustür verletzt worden. Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Täter und sucht Zeugen.

Gegen 20.10 Uhr klingelte es an der Haustür des an Neuhäuser Straße zwischen den Einmündungen Rathenaustraße und Bleichstraße gelegenen Wohnhauses. Der 65-Jährige öffnete die Tür und wurde sofort von einem maskierten Täter angegriffen. Der Räuber schlug mit den Fäusten auf den Mann ein und verlangte Geld. Das Opfer stürzte zu Boden und gab einen Geldschein heraus. Unerkannt flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der leicht verletzte 65-Jährige alarmierte sofort die Polizei und wurde später wegen einer Kopfverletzung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem Täter läuft.

Kräftig gebaut, schwarze Jacke mit Kapuze

Der akzentfrei Deutsch sprechende Räuber soll etwa 1,85 Meter groß und mit 90 bis 95 Kilo Körpergewicht kräftig gebaut sein. Er hat helle Haut und vermutlich helle Haare. Sein Gesicht wirkte groß. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer Jeans. Zudem trug er schwarze Handschuhe und war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert.

Die Polizei sucht Zeugen, die kurz vor oder nach 20.10 Uhr verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.