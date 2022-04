65 Kilometer langer Trainingsflug in die Paderborner Heimat

Züchter starten am Tag der Brieftaube mit ihren Tieren in die neue Saison

Paderborn-Wewer

Ihre Lust zum Fliegen zeigen die Brieftauben im Schlag von Hermann Lüther (47) in Wewer: mit kleinen Touren in die Voliere und zurück. Auf den ersten Trainingsflug mit einer Strecke von 65 Kilometern geht es an diesem Sonntag. Dann sollen 40 Tauben aus Lüthers Zucht vom Auflassort in Ense am nördlichen Rand des Sauerlands zurück in die Paderborner Heimat fliegen.

Von Rajkumar Mukherjee