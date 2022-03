7000 Euro für die Ukraine-Hilfe

Die beiden Geschäftsführer des Edeka-Marktes Windmann in Elsen, Karl-Josef und Daniel Windmann, haben am Freitag einen Scheck über 7000 Euro an Bürgermeister Michael Dreier übergeben. Der Spendenbetrag entspricht zehn Prozent der Gesamteinnahmen vom vergangenen Dienstag.

Dreier bedankte sich nicht nur im Namen der Stadt Paderborn, sondern drückte auch stellvertretend für Bürgermeister Wojciech Bakun aus der polnischen Stadt Przemysl seinen „Dank aus tiefstem Herzen“ aus.

Dort treffen die mit Hilfe von Spenden gekauften und dringend benötigten Hilfsgüter in Form von Nahrungs- und Hygienemitteln für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Zivilisten mit Sattelschleppern ein, ehe sie über die Grenze in die Krisenregionen gebracht werden. Ein Gesamtbetrag von insgesamt 476.000 Euro ist laut Dreier bereits auf den beiden für die Soforthilfe in der Ukraine eingerichteten Spendenkonten der Stadt eingegangen.

Hoffnung auf Nachahmer

Als er den Scheck der Familie Windmann entgegennahm, sprach der Bürgermeister von „einer ungemein hohen Hilfe“, die durch Spenden wie die des Marktes für die zivilen Opfer in den Krisengebieten ermöglicht werde. Er dankte auch dem Paderborner Künstler Burkhard Lohren, der das Spendenprojekt des Supermarktes aus Elsen begleitet hatte. Die Hilfsprojekte seien „Beispiele, die die besondere Situation in Europa zum Ausdruck bringen“. Sie könnten die Not wenigstens etwas lindern.

Ukrainische Flüchtlinge in Przemyśl, der polnischen Partnerstadt Paderborns nahe der Grenze 15.3.2022, Polen, Przemysl: Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, verlassen den Bahnhof Przemysl. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa 15.3.2022, Polen, Przemysl: Geflüchtete aus der Ukraine mit ihren Kindern warten kurz hinter der Grenze zur Ukraine, am Grenzübergang Medyka darauf, von Helfern in Empfang genommen zu werden. Foto: Christoph Reichwein/dpa 15.03.2022, Polen, Przemysl: Geflüchtete aus der Ukraine warten kurz hinter der Grenze zur Ukraine, am Grenzübergang Medyka darauf, von Helfern in Empfang genommen zu werden. Foto: Christoph Reichwein/dpa 15.03.2022, Polen, Przemysl: Flüchtlinge aus der Ukraine stehen an einer fahrbaren Imbissbude, die eine Gruppe von freiwilligen Helfern aus den Niederlanden dorthin gebracht hat. Der Niederländer van Oosten und sein Team haben seit mehreren Tagen am Registrierungszentrum für Flüchtlinge in Przemysl einen niederländischen Imbiss eröffnet. Dort bekommen Geflüchtete kostenlos Pommes, Kroketten, Frikadellen und Hahnchen-Sticks. Am Tag werden etwa 500 Kilogramm Pommes verteilt. Die Helfer kommen aus Eindhoven. Foto: dpa/Christoph Reichwein/dpa 15.03.2022, Polen, Przemysl: Polnische freiwillige Helfer warten kurz hinter der Grenze zur Ukraine, am Grenzübergang Medyka darauf, Geflüchtete aus der Ukraine zu versorgen. Agata (24, links) aus West-Polen, Daniel (27) aus Warschau und Asia (18) aus Torun sind hier für die polnische Organisation ZHP und arbeiten jeden Tag rund zwölf Stunden lang ehrenamtlich an der Grenze in Medyka und versorgen die Flüchtlinge mit dem Nötigsten. Foto: Christoph Reichwein/dpa 15.3.2022, Polen, Przemysl: Ein Mitglied der spanischen Gruppe «Paellas por la Paz» (Paellas für den Frieden) reicht Paella an eine Frau vor einem Flüchtlingszentrum weiter. Eine Gruppe kocht für ukrainische Flüchtlinge in der Nähe der ukrainischen Grenze Paella. Foto: Gema White Ortega/AP/dpa 15.03.2022, Polen, Przemysl: Alexandra Ohland (Mitte rechts) aus Essen und Bernd Metzger (Mitte links) aus Radolfzell, von der Deutschen Tierrettung, kümmern sich um geflüchtete Frauen aus der Ukraine, die Haustiere mitgebracht haben, am Grenzübergang Medyka. Foto: Christoph Reichwein/dp 14.03.2022, Polen, Przemysl: Frauen aus der Ukraine mit ihren Kindern warten kurz hinter der Grenze zur Ukraine, darauf, von Helfern in Empfang genommen zu werden. Foto: Christoph Reichwein/dpa 14.03.2022, Polen, Przemysl: Eine alte Frau, die aus der Ukraine geflüchtet ist, trägt kurz hinter der Grenze zur Ukraine eine Tasche über ihrer Schulter. Foto: Christoph Reichwein/dpa 12.3.2022, Polen, Przemysl: Ein Flüchtling aus der Ukraine wartet vor einer Flüchtlingsunterkunft auf Einlass. Foto: Daniel Cole/AP/dpa 12.03.2022, Polen, Przemysl: Flüchtlinge, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, stehen am Grenzübergang Medyka an. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa 13.3.2022, Polen, Przemysl: Foto: Giannakouris/AP/dpa 13.03.2022, Polen, Przemysl: Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, steigen am Bahnhof in Przemysl in einen Zug nach Warschau. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa 12.3.2022, Polen, Przemysl: Ein Flüchtling aus der Ukraine sortiert in einer Flüchtlingsunterkunft gespendete Kleidung. Foto: Daniel Cole/AP/dpa 12.3.2022, Polen, Przemysl: Eine Frau, die aus der Ukraine geflüchtet ist, steht vor einem Zelt in einer provisorischen Flüchtlingsunterkunft. Foto: Daniel Cole/AP/dpa 14.03.2022, Polen, Przemysl: Der in Deutschland lebende, aus Italien stammende, Straßenmusiker Davide Martello spielt kurz hinter der Grenze zur Ukraine für Flüchtlinge aus der Ukraine auf einem Piano. Foto: Christoph Reichwein/dpa 12.3.2022, Polen, Przemysl: Julia Steblena, die aus Saporischschja in der Ukraine geflohen ist, mit ihrem Gepäck im Theatersaal der ukrainischen Gesellschaft. Sie hat gerade einen Anruf bekommen, dass sie nach Portugal weiterreisen kann. In dem Gebäude aus der Habsburger Zeit können Geflüchtete aus der Ukraine für eine Nacht übernachten, bevor sie weiterreisen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 12.03.2022, Polen, Przemysl: Soldaten des US-Militärs stehen vor einer Bäckerei in der Innenstadt an. In Polen sind mehrere tausend US-Soldaten stationiert. Im Vorfeld des russischen Kriegs gegen die Ukraine, der am 24. Februar begann, war die Anzahl der Truppen erhöht worden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 11.3.2022, Polen, Przemysl: Ukrainische Flüchtlinge warten am Bahnhof. Foto: Daniel Cole/AP/dpa 11.3.2022, Polen, Przemysl: Ukrainische Flüchtlinge steigen am Bahnhof in einen Zug nach Warschau. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa 10.3.2022, Polen, Przemysl: Marina aus Dnipro steht mit ihrem Sohn Bogdan an einem Verteilzentrum an einem Bus Richtung Milan an, wo sie Verwandte hat. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Przemysl: Julia sitzt nach ihrer Flucht aus der Ukraine an einem Verteilzentrum an einer Feuerstelle. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Przemysl: Eine Frau, die aus der Ukraine geflohen ist, sucht an einem Verteilzentrum in einem großen Haufen Kleiderspenden nach einer Jacke. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Przemysl: Stefan lädt an einem Verteilzentrum medizinische Masken des KN95-Standards in einen Transporter. Der Bus fährt anschließend zu einem Krankenhaus in der Ukraine. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Przemysl: Stefan belädt an einem Verteilzentrum einen Bus vor allem mit medizinischen Hilfsgütern sowie Hygieneartikeln und Hilfsgüter für Babys. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Przemysl: Helfer aus der Schweiz und aus Waldshut-Tiengen helfen an einem Verteilzentrum beim Einladen von medizinischen Hilfsgütern in einen Transporter, der zu einem ukrainischen Krankenhaus fährt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Przemysl: Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, stehen an einem Verteilzentrum. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.03.2022, Polen, Przemysl: Teddybären liegen an einem Verteilzentrum in einem Bus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Przemysl: Ein Mann räumt in einem Verteilzentrum die Reste von Kleiderspenden in einen Bus. Dieser Teil der Spenden wird nochmal sortiert, anschließend weiter verwendet und der Rest, der nicht zu verwenden ist, recycelt oder weggeworfen. Russische Truppen marschierten am 24. Februar in die Ukraine ein. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.03.2022, Polen, Przemysl: Karolina, die aus Poltawa geflohen ist, steht an einem Verteilzentrum mit ihrem Sohn an einem Bus der nach Pforzheim fährt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Przemysl: Hinweise für Geflüchtete, die eine private Fahrt annehmen, hängen an einem Verteilzentrum. Auf dem Zettel steht: "1. Mache ein Selfie mit dem Fahrer. Wenn sie sich weigern, geh nicht mit ihnen. 2. Teile das Nummernschild und andere Informationen mit Familienmitgliedern, bevor Du mit dem Fahrer fährst. 3. Vermeide müde Fahrer." Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Przemysl: Karolina, die mit ihrem Sohn aus Poltawa geflohen ist, sitzt an einem Verteilzentrum in einem Bus der nach Pforzheim fährt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Przemysl: Pepe Palme (links) hilft an einem Verteilzentrum an einem Bus, der nach Pforzheim fährt, Gepäck von Geflüchteten in den Bus zu laden. Foto: Sebastian Gollnow/dp 10.3.2022, Polen, Przemysl: Menschen, die vor dem Krieg aus der benachbarten Ukraine geflohen sind, warten am Bahnhof auf die Ankunft eines Zuges. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa 10.3.2022, Polen, Medyka: Ein Zug mit Geflüchteten aus der Ukraine fährt am Bahnhof Richtung Przemysl ab. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Medyka: Geflüchtete aus der Ukraine stehen in einem Zug, der nach Przemysl fährt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Medyka: Geflüchtete besteigen einen Zug Richtung Przemysl. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 10.3.2022, Polen, Medyka: Geflüchtete besteigen einen Zug Richtung Przemysl. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 9.3.2022, Polen, Przemysl: Geflüchtete aus der Ukraine gehen, begleitet von Helfern in Warnwesten, am Bahnhof zu einem Gleis. Russische Truppen marschierten am 24. Februar in die Ukraine ein. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 9.3.2022, Polen, Przemysl: Albina, die aus der Ukraine geflohen ist, sitzt im Bahnhof auf ihrem Koffer. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 9.3.2022, Polen, Przemysl: Spenden liegen im Bahnhof in einem Treppenhaus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa 8.3.2022, Polen, Przemysl: Frauen und Kinder, die aus der Ukraine fliehen, stehen in einer Schlange für Informationen über Züge und Fahrkarten. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 8.3.2022, Polen, Przemysl: Ein kleines Kind und sein Begleiter schauen aus der vorderen Klappe eines Zeltes, während sie sich in einem humanitären Hilfszentrum für Vertriebene aus der Ukraine ausruhen. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa 8.3.2022, Polen, Przemysl: Svetlana, Lisa und Ludmilla, drei Generationen von Frauen, die aus Odessa geflohen sind, kommen am Bahnhof in Przemysl an. Foto: Daniel Cole/AP/dpa 8.3.2022, Polen, Przemysl: Ein katholischer Priester verteilt Tulpen an Frauen, die aus der Ukraine geflohen sind, aus Anlass des Internationalen Frauentags am Bahnhof. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa 8.3.2022, Polen, Przemysl: Ein Mädchen spielt mit ihrer Katze. Sie gehört zu den Geflüchteten aus der Ukraine, die nun am Bahnhof in Przemysl angekommen sind. Foto: Daniel Cole/AP/dpa 8.3.2022, Polen, Przemysl: Eine Frau bedeckt ihr Gesicht mit ihren Händen, während sie auf einem Feldbett in einer Notunterkunft für Vertriebene aus der Ukraine in einer Schulsporthalle sitzt. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 8.3.2022, Polen, Przemysl: Zwei Kinder spielen in einer Turnhalle einer Schule, die als Notunterkunft für aus der Ukraine geflohene Menschen eingerichtet wurde. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 8.3.2022, Polen, Przemysl: Eine Frau und ein Mann, die in ukrainische Fahnen gehüllt sind, tragen einen Hund, während sie in einem humanitären Hilfszentrum für aus der Ukraine geflohene Menschen ankommen. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa 8.3.2022, Polen, Przemysl: Eine Frau und ein Kind, die aus der Ukraine geflohen sind, steigen am Bahnhof aus einem Kleinbus. Foto: Daniel Cole/AP/dpa 7.3.2022, Polen, Przemysl: US-Soldaten der 82. Luftlandedivision gehen die Straße in der Nähe des Bahnhofs entlang. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa 7.3.2022, Polen, Przemysl: Ein Schaffner beobachtet von seinem Fenster aus, wie polnische Soldaten ein Kind, das mit anderen aus der Ukraine geflohen ist, aus einem Waggon heben, der aus Lwiw in der Ukraine am Bahnhof von Przemysl ankommt. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa 4.3.2022, Polen, Przemysl: Ein Kind, das mit seiner Familie aus der Ukraine flieht, wickelt sich in eine Decke, während es am Bahnhof in Przemysl wartet. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 6.3.2022, Polen, Przemysl: Flüchtlinge, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, kommen am Bahnhof in Przemysl an. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 6.3.2022, Polen, Przemysl: Flüchtlinge, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, kommen am Sonntag am Bahnhof in Przemysl an. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 6.3.2022, Polen, Przemysl: Ein junges Mädchen, das vor dem Krieg in der Ukraine flieht, schaut aus dem Fenster, als es am Sonntag am Bahnhof in Przemysl ankommt. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 6.3.2022, Polen, Przemysl: Flüchtlinge, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, kommen am Sonntag am Bahnhof in Przemysl an. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Nonne geht an schwer bewaffneten Polizeikräften im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs vorbei. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Ein polnischer Grenzschützer reicht im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs einem Kind ein Stofftier. Das Kind ist zuvor mit dem Zug aus Kiew angekommen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Zahlreiche Menschen steigen am Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs aus dem Zug aus Kiew. Hier kommen täglich Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Rollstühle und Kinderwagen werden im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs an das Gleis gebracht, wo ein Zug mit Geflüchteten aus Kiew erwartet wird. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl:: Geflüchtete stehen vor einem Bus für die Fahrt nach Braunschweig und Hannover vor dem Bahnhof von Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 2.3.2022, Polen, Przemyśl: Luftaufnahme des provisorischen Lagers für ukrainische Flüchtlinge in Przemyśl nahe der Grenze. Foto: Lassi Lapintie/Lehtikuva/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Geflüchtete werden vor einem Bus für die Fahrt nach Braunschweig und Hannover vor dem Bahnhof von Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze registriert. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Geflüchtete stehen für die Registrierung für eine Busfahrt nach Braunschweig und Hannover mit ihrem Pass am Bahnhof von Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Geflüchtete stehen für die Registrierung für eine Busfahrt nach Braunschweig und Hannover am Bahnhof von Przemysl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Menschen, die aus der Ukraine fliehen, geben am Bahnhof in Przemysl ihre Pässe ab, als sie sich für einen Bus registrieren lassen, der sie nach Deutschland bringen soll. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 03.03.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau benutzt ihr Mobiltelefon, nachdem sie am Bahnhof in Przemyśl in einen Bus gestiegen ist, der Flüchtlinge nach Deutschland bringen soll. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau, die aus der Ukraine flieht, besteigt am Bahnhof in Przemyśl einen Bus, der Flüchtlinge nach Deutschland bringen wird. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau gibt Annweisungen, während Menschen am Bahnhof in Przemyśl darauf warten, sich für einen Bus zu registrieren, der sie nach Deutschland bringen wird. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Menschen, die aus der Ukraine fliehen, lassen sich am Bahnhof in Przemyśl für einen Bus registrieren, der sie nach Deutschland bringen soll. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 2.3.2022, Polen, Przemyśl: Ein Mann aus der Ukraine wartet am Bahnhof von Przemyśl darauf, in einen Zug zu steigen, um in die Ukraine zurückzukehren und gegen die Russen zu kämpfen, sechs Tage nach Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine. Foto: Bryan Smith/ZUMA Press Wire/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Flüchtlinge, die aus der Ukraine fliehen, schlafen in einer Unterkunft für Frauen und Kinder am Bahnhof in Przemyśl. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau und ein Kind, die aus der Ukraine geflohen sind, sitzen neben einem Kinderbett in einem Schutzraum für Frauen und Kinder am Bahnhof in Przemyśl. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 2.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Mutter steht mit ihrem Kind am Gleis im Bahnhof von Przemysl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs und wartet auf die Weiterfahrt nach Krakau. Foto: Kay Nietfeld/dpa 02.03.2022, Polen, Przemyśl: Frauen warten mit ihren Kindern im Bahnhof in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs auf ihre Züge für die Weiterfahrt. Foto: Kay Nietfeld/dpa 02.03.2022, Polen, Przemyśl: Eine Mutter deckt ihr Kind im Bahnhof in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs mit einer Decke zu. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen Foto: Kay Nietfeld/dpa 2.3.2022, Polen, Przemysl: Frauen mit Kindern sitzen in der Wartehalle im Bahnhof in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 2.3.2022, Polen, PrzePrzemyśl: mysl: Frauen stehen am Gleis im Bahnhof von Przemysl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen Foto: Kay Nietfeld

Daniel Windmann hofft, dass seine Spendenaktion Nachahmer findet. Was den Alltagsbetrieb in seinem Supermarkt angeht, wird die Corona-Pandemie auch nach den von der Politik angekündigten Lockerungen weiter eine Herausforderung darstellen. Er gehe „davon aus, dass viele Leute die Masken weiter aufgesetzt lassen werden, da es einfach sicherer wäre“, sagte er. Und Karl-Josef Windmann fügte hinzu: „Man hat sich auch einfach daran gewöhnt, und so sehr stört es im Innenraum ja auch nicht, die Maske aufzuhaben.“ Falle die Maskenpflicht weg, könnten weder Kunden noch Mitarbeiter gezwungen werden, Maske zu tragen.