750 Sternsinger bringen Segen nach Paderborn

Eine ziemlich hohe Königsdichte herrschte am Samstag in Paderborn. 750 Sternsinger zogen nach einem Gottesdienst im Dom durch die Stadt. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hatte in Kooperation mit dem Bund der St.-Sebastianus-Schützenjugend (BdSJ) eine großes Dankesfeier für die Sternsinger organisiert.

In mehr als 600 Gemeinden im Erzbistum Paderborn ziehen jedes Jahr Sternsinger von Tür zu Tür, schreiben Gottes Segen an und sammeln Spenden für Kinder in Not. Durch die Bildungsarbeit können sich die Sternsinger mit Kindern in aller Welt solidarisieren.

Der Gottesdienst im Dom war Höhepunkt der Feierlichkeit, die vom BDKJ in Kooperation mit dem Bund der St.-Sebastianus-Schützenjugend (BdSJ) ausrichtete. Weihbischof König würdigte das Engagement der Sternsinger, die in den vergangenen Wochen selbst bei Regenwetter mit Gewand, Krone und Stern unterwegs waren. „Ich habe es erlebt, wie ihr in strahlende Augen schaut. Ihr habt mit eurem Lied die Herzen erreicht. Ich sehe in euch und euren Begleitpersonen ganz viele personifizierte Wunder. Das Ziel, den Segen in die Welt zu tragen, hat die Welt gerade besonders nötig. Ihr habt euch für Kinder in Not eingesetzt, das ist mit das Wichtigste bei dieser Aktion – Danke euch!“, würdigte Weihbischof König das Engagement.

Sternsinger sind Friedensbotschafter

Schwerpunkt des Gottesdienstes im Paderborner Dom war das Jahresthema der Aktion: „Kinder stärken. Kinder schützen. In Indonesien und weltweit“. Zu Beginn des Gottesdienstes haben die Sternsinger Kinderrechte vorgestellt, die sie während der Aktion gelernt haben. Die Eucharistiefeier ist ein Zeichen der Verbundenheit zu allen Menschen in der Welt.

Die Sternsinger ziehen durch den Kreis Paderborn 89 Sternsinger zogen am 7. Januar durch Elsen. Foto: privat/ St. Dionysius Elsen 27 Sternsinger zogen durch Benhausen, um den Haushalten den Segen zu bringen. Foto: privat/ Gemeinde St. Alexius An den drei Tagen brachten insgesamt 50 Sternsinger aus Büren den Segen Gottes von Haus zu Haus. Foto: privat/ Pastoralverbund Büren Auch in Kirchborchen gingen Kinder und Jugendliche aus der Pfarrgemeinde St. Michael in traditionellen Gewändern von Haus zu Haus. Foto: Foto: privat/ Pfarrgemeinde St. Michael, Kirchborchen 54 Mädchen und Jungen waren in Neuenbeken unterwegs, um die Weihnachtsbotschaft und den Segen für jedes Haus im Ort nach zwei Jahren Pause wieder persönlich zu verteilen. Foto: privat/ Pfarrgemeinde St. Marien 34 Sternsinger sowie ihre 12 Begleitungen machten sich auf den Weg, um den Sudhagener Häusern und ihren Bewohnern den diesjährigen Segen zu bringen Foto: privat/ Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof Die Sternsinger der Gemeinde St. Laurentius zogen durch Paderborn und hielten ihre Sternenschilder hoch. Foto: privat/ Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West Die Sternsinger der Gemeinde St. Bonifatius zogen mit ihren schönen Kronen durch Paderborn. Foto: privat/ Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West Die Sternsinger der Gemeinde Herz-Jesu trugen den Segen zu den Häusern und Bewohnern von Paderborn. Foto: privat/ Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West 35 Kinder haben sich als Sternsinger am vergangenen Sonntag in Thüle auf den Weg gemacht, um den Segen Gottes zu den Häusern zu bringen. Foto: Mechthild Votsmeier 15 Sternsinger zogen durch Steinhorst von Haus zu Haus. Foto: Christoph Born In der Gemeinde Ostenland machten sich 75 Sternsinger auf den Weg. Diese sammelten für die diesjährige Aktion 8.500 Euro. Foto: Dieter Steg Die Sternsinger der Pfarrei Heiliger Martin Schloß Neuhaus waren in Sennelager, Schloß Neuhaus, Sande und Mastbruch unterwegs Foto: privat/ Pfarrei Heiliger Martin Schloß Neuhaus Rund 50 Mädchen und Jungen zogen als Sternsinger durch Marienloh Foto: privat/ St. Joseph Marienloh Die zahlreichen Sternsinger der Gemeinde Schlangen besuchten dann 150 Haushalte. Foto: Phil Hänsgen Die Sternsinger der Pfarrei St. Johannes Baptist (Pastoralverbund Elsen-Wewer-Borchen). Foto: privat/ Pfarrei St. Johannes Baptist 54 Kinder sind in Dahl unterwegs gewesen, um den Segen im Rahmen der Sternsinger-Aktion zu den Dahler Bürgern zu bringen. Foto: St. Margaretha (Dahl) 40 Sternsinger zogen mit ihren Begleitungen durch Boke. Foto: St. Landolinus Boke In den zum Pastoralverbund Büren zugehörigen Gemeinden St. Antonius Eins, Steinhausen und St. Aloysius Eickhoff waren nach der Aussendungsfeier rund 45 Kinder und Jugendliche unterwegs. Foto: Pastoralverbund Büren Auch in Kirchborchen gingen Kinder und Jugendliche aus der Pfarrgemeinde St. Michael in traditionellen Gewändern von Haus zu Haus. Foto: privat/Pfarrgemeinde St. Michael 39 Sternsinger zogen durch Wewelsburg und verbreiteten den Segen. Foto: Tobias Kallemeier 50 Sternsinger zogen an drei Tagen durch Salzkotten und sammelten mehr als 10.000 Euro für den guten Zweck. Foto: Pastoralverbund Salzkotten Sternsinger in Nordborchen sammelten 8800 Euro für die gute Sache. Foto: privat

„Das diesjährige Motto ‚Kinder stärken, Kinder schützen‘ soll beim Bringen des Segens als Botschaft mitgetragen werden. Denn Kinder brauchen Erwachsene und Bezugspersonen, die sie schützen und stärken“, betont BDKJ-Diözesanseelsorgerin Helena Schmidt. Im Anschluss des Gottesdienstes zogen die Sternsinger durch die Innenstadt und trugen dabei das Banner des BDKJ vor sich her. Bei einer anschließenden Filmvorführung im Pollux-Kino ließen die Kinder und Jugendlichen diesen besonderen Tag ausklingen.

Höhepunkt der großen Dankesfeier für die Sternsinger war ein Gottesdienst im Hohen Dom mit Weihbischof König. Foto: Besim Mazhiqi

Bundesweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder

1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,27 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger nach Angaben des BDKJ seit dem Aktionsstart. Mehr als 77.400 Projektmaßnahmen für benachteiligte und Not leidende Mädchen und Jungen in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Gefördert werden Programme in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung und soziale Integration. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom BDKJ.

Bei der bundesweiten Aktion sind laut BDKJ etwa 20.000 Sternsinger im Erzbistum Paderborn unterwegs. Die Dankesfeier bildet traditionell den Abschluss der Sternsingeraktion.