8000 Euro für Nistkästen im Kreis Paderborn

Einen Nistkasten hat Fiona Brüggenthies, Studentin der Landschaftsarchitektur und derzeit Praktikantin bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Paderborn, zusammengebaut. Angebracht wird diese Nisthilfe in Lichtenau-Herbram.

Die Nisthilfen für heimische Vogelarten werden nun im Paderborner Teil des Naturparks in der freien Landschaft angebracht. Das gab der Kreis Paderborn in einer Mitteilung am Dienstag bekannt.

Durch die Aktion sollen Lebensstätten für heimische Arten – dazu zählen zum Beispiel Höhlenbrüter wie Blau- und Kohlmeisen – geschaffen werden. Es handelt sich dabei um ein vom Naturpark angestoßenes, erstmalig durchgeführtes Projekt in den Kreisen Paderborn, Höxter und Lippe.

Die vom Kreis Paderborn geförderten Nistkästen verteilen sich auf die Flächen im Kreisgebiet, die zum Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge gehören. Dazu zählen Altenbeken, Bad Lippspringe, Lichtenau und Teile von Dahl und Neuenbeken.