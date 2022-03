80.000 Euro für die Ukrainehilfe gespendet

Das Geld werde dem Spendenkonto der Stadt zugunsten der Ukrainehilfe überwiesen, die die Betreuung der Flüchtlinge in Paderborns polnischer Partnerstadt Przemyśl unterstützen soll. „In diesen schwierigen Zeiten gilt es zusammenzurücken und zu teilen. Gemeinsam haben wir den Grundstock gelegt und sind auch ein wenig stolz, dass es in kurzer Zeit eine so große Summe geworden ist“, sagt Hubertus Bönigk, Vorsitzender des Personalrates. „Wir sind begeistert, dass unsere Kolleginnen und Kollegen ein so großes Herz für die vom Krieg betroffene Menschen haben.“

„In Przemyśl werden Spenden ganz dringend gebraucht. Ich kann versichern, dass sie dort an der richtigen Stelle ankommen. Ich danke der Sparkasse und den Mitarbeitenden, die diese große Summe aufgebracht haben“, sagt Bürgermeister Michael Dreier, der zugleich auch Vorsitzender des Verwaltungsrates ist. Er richtete auch den Dank seines Kollegen, dem Bürgermeister aus Przemyśl, Wojciech Bakun, aus.