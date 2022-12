8,7 Millionen Euro zusätzliche Corona-Hilfen für die Kommunen im Kreis Paderborn

Blick in den Plenarsaal des Landtags von NRW.

Nach Angaben des Landtagsabgeordneten Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) ist der Ausschuss damit einer Initiative der Landesregierung gefolgt, vorbereitet vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung mit Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) und dem Paderborner Staatssekretär Daniel Sieveke (CDU) an der Spitze.

MEHR ZUM THEMA 88.000 Anträge auf Coronahilfen in der Region bearbeitet 1,7 Milliarden für OWL

„Unsere Kommunen in Nordrhein-Westfalen standen und stehen angesichts der Corona-Krise vor großen Herausforderungen. Auch heute wirken sich die Kosten der Pandemie weiter auf die Haushalte in den Städten, Gemeinden und Kreisen aus. Deshalb freut es mich, dass die Kommunen gänzlich unbürokratisch ohne Antrag zusätzliche Mittel zur Entlastung erhalten, die noch in diesem Jahr ausgezahlt werden“, sagt Hoppe-Biermeyer.

Grundlage der Berechnung sei schlicht die Einwohnerzahl, wobei der Zuschuss mindestens 300.000 Euro beträgt. Anders als 2020, als die finanzielle Belastung der Kommunen infolge der Corona-Pandemie maßgeblich durch das Wegbrechen der Steuereinnahmen geprägt war, kann mittlerweile von einer relativ gleichmäßigen, bevölkerungsproportionalen Verteilung der coronabedingten Belastungen ausgegangen werden. Deshalb sollen die Mittel den Kommunen ohne Antrag auf Grundlage der Einwohnerrelationen zum Stichtag 30. Juni 2022 gewährt werden, in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Die Mittel werden aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert.

Die Kämmerer der zehn Städte und Gemeinde im Kreis Paderborn sowie in der Kreisverwaltung können folgende Zuschüsse einplanen: