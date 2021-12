900 demonstrieren gegen Impfpflicht

Von Per Lütje

Bis zu 900 Menschen haben am Samstag gegen eine Impfpflicht und Einschränkungen aufgrund der Corona-Schutzverordnung auf dem Franz-Stock-Platz demonstriert. Das waren deutlich mehr als die rund 100 von den Organisatoren angemeldeten Teilnehmer.

Von der Anzahl war nach eigenen Angaben auch die Polizei überrascht, die aufgrund der Ausschreitungen in Bielefeld während einer ähnlichen Kundgebung am Vortag vorsorglich die eigenen Kräfte aufgestockt hatte. Sie war nach Angaben eines Sprechers mit etwa 60 Polizeibeamten vor Ort. Eingreifen mussten sie jedoch nicht, da die Demonstration ohne besondere Vorkommnisse verlaufen sei. Das galt auch für eine vom Paderborner Bündnis gegen Rechts organisierte Gegenveranstaltung mit rund 60 Teilnehmern an der Abdinghofkirche.