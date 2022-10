Polizei: Rennradfahrer schneidet Pedelec 

Unfall in Paderborn: 19-Jähriger erleidet Armbruch

Paderborn

Ein Rennradfahrer (24) und ein Elektroradfahrer (19) sind am Donnerstagabend an einem Unfall in Paderborn beteiligt gewesen. Laut Polizei schnitt der 24-Jährige den 19-Jährigen, der einen Armbruch erlitt.