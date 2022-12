A33: Anschlussstelle Paderborn-Elsen wird in Kürze freigegeben 

Die Bauarbeiten an der A33 bei Paderborn-Elsen neigen sich dem Ende zu. Wie die zuständige Autobahn GmbH auf Nachfrage mitteilt, könnte es am nächsten Montag, 12. Dezember, soweit sein und die wichtige Anschlussstelle am Paderborner Stadion nach monatelanger Sperrung wieder freigegeben werden. Autofahrer müssen sich allerdings auf zwei Vollsperrungen der A33 im kommenden Jahr einstellen.

Viele Autofahrer, die beispielsweise von Marienloh oder Bad Lippspringe Richtung Bielefeld fahren müssen, können aufatmen. Am 12. Dezember sollen sie wieder die Auffahrt Paderborn-Elsen nutzen können und müssen damit nicht weiter kilometerweite Umwege bis zu den Ausweich-Auffahrten Schloß Neuhaus oder Sennelager in Kauf nehmen. Aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse sei der Termin jedoch nur „angepeilt“. „Wir brauchen ein paar trockene Tage für Asphaltarbeiten auf den Brückenbauwerken und Gelbmarkierungen“, betont Sprecher Mirko Heuping. Ursprünglich war eine Fertigstellung bereits für Mitte September in Aussicht gestellt. Dieses musste jedoch wegen Lieferschwierigkeiten einzelner Baustoffe, und einem Mehraufwand bei den Sanierungsarbeiten an den Autobahnbrücken, verschoben werden.