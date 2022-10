A33 bleibt Dauerbaustelle: Auffahrt Paderborn-Elsen erst im Dezember fertig

Bis Dezember weiter gesperrt: Wer von Elsen kommend auf die A33 Richtung Bielefeld fahren will, muss weiterhin kilometerweite Umwege in Kauf nehmen, um in Schloß Neuhaus oder Sennelager die Möglichkeit zu erhalten, auf die Autobahn aufzufahren.

Foto: Jörn Hannemann