Abdelkarim macht in Paderborn Comedy gegen Rassismus

Bielefelder Kabarettist begeistert in der Paderhalle mit Erzählungen aus seinem Alltag

Paderborn

Obwohl Abdelkarim am Freitag in der Paderhalle ganz klar Humor und Witz in den Vordergrund rückte, hat er er sein Publikum zum Nachdenken angeregt. Die großen Themen – Rassismus und Ausländerfeindlichkeit – brachte er den Zuschauern besonders durch Alltagserzählungen nahe.

Von Rebecca Borde