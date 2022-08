Abendstück kehrt auf Freilichtbühne Schloß Neuhaus zurück

„Sie ist tot“, schreit Inge Wenzel mit schriller Stimme. Ein Raunen geht durch die Verwandtschaft. Das kann doch nicht sein! Und nun geht es erst richtig los: Streitigkeiten in der Verwandtschaft, Geldgier und für das Publikum Spannung bis zum Schluss. Versteckt sich in der ungeliebten Verwandtschaft von Lina von Haagen etwa ein Mörder oder eine Mörderin ?

Premiere am 12. August mit Kriminalkomödie zum Mitraten

Das Abendstück kehrt zurück auf Freilichtbühne in Schloß Neuhaus „Erben ist nicht leicht“

Hätte es Lina von Haagen vielleicht schon ahnen können ? Antworten auf diese Fragen gibt es in dem Abendstück dieser Saison der Freilichtbühne in Schloß Neuhaus. Die Inszenierung „Erben ist nicht leicht“ von Willy Hövelborn wird am Freitag um 20 Uhr seine Premiere feiern.