Abluftanlage einer Benteler-Industriehalle in Schloß Neuhaus brennt

Ein Brand in der Abluftanlage einer Produktionshalle der Benteler AG in Schloß Neuhaus hat die Feuerwehr Paderborn in der Nacht zu Donnerstag (22. Dezember) auf Trab gehalten. Zwar konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Suche nach möglichen Glutnestern gestaltete sich aber kompliziert.

Der Brand in dem Industriebetrieb an der Marienloher Straße wurde am Mittwochabend um 22.46 Uhr gemeldet. In dem Betrieb war es nach Angaben von Feuerwehr-Einsatzleiter Sebastian Ewen aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Abluftanlage gekommen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter des Betriebs die betroffene Produktionshalle bereits vollständig geräumt. Ortskundige Personen beschrieben den Einsatzkräften den Weg zur Brandstelle.

Mit einem Löschangriff unter Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den Brand auf die Abluftanlage begrenzen und die Ausbreitung des Brandes auf die Gebäudestrukturen verhindern. Parallel zur Brandbekämpfung wurde die Produktionshalle mithilfe der Rauch- und Wärmeabzugsanlage entraucht. Die Mitarbeiter aus der Produktionshalle wurden vom Rettungsdienst untersucht, Personen wurden nicht verletzt.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Wegen der langwierigen und umständlichen Kontrolle der Abluftanlage auf versteckte Glutnester konnte der Einsatz erst nach etwa vier Stunden beendet werden.

Seitens der Feuerwehr Paderborn waren die Feuerwachen Süd und Nord sowie die freiwilligen Löschzüge Stadtheide, Schloß Neuhaus, Elsen und Sande zur Einsatzstelle an die Marienloher Straße ausgerückt. Die rund 70 Einsatzkräfte rückten mit insgesamt acht Löschfahrzeugen, drei Drehleitern, einem Tanklöschfahrzeug, zwei Mannschaftstransportfahrzeugen, einem Kommandowagen und einem Einsatzleitwagen aus.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr Paderborn war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an der Einsatzstelle. Zur Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet haben die ehrenamtlichen Kräfte der Löschzuge Marienloh und Stadtmitte die verwaisten Wachen Nord und Süd besetzt.