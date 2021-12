Abschied aus dem Diözesanleitungsteam

Die Feierstunde im Beisein der Frauen aus dem Leitungs- und dem Büroteam sowie vieler ehemaliger Wegbegleiterinnen soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Den Sinn einer Verbandszugehörigkeit und die Motivation für das Arbeiten in einem Frauenverband sieht die 65-Jährige auf den Punkt gebracht in dem Lied: „Wenn eine alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, dann ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit“. Für den KFD-Diözesanverband trat sie ihre Stelle beim Erzbischöflichen Generalvikariat (EGV) des Bistums Paderborn am 1. Juni 1992 an.

Beim Blick zurück auf fast 30 Jahre KFD-Diözesanverband sind es die vielen Begegnungen und das Sensibilisieren für die Belange von Frauen in Politik und Gesellschaft, die ihr sehr viel bedeutet haben. Neben den vielfältigen Bildungsangeboten für KFD-Frauen lag ihr Schwerpunkt zuletzt auf der Unterstützung, Beratung und Betreuung von ehrenamtlich aktiven Vorstandsfrauen in den pfarrlichen KFD-Gruppen. Als Mitglied in den wechselnd besetzten Diözesanleitungsteams arbeitete sie mit den Vorsitzenden Ingrid Bollmann aus Kamen, Wilhelmine Reinhold aus Bielefeld, Anna-Maria Mette aus Arnsberg, Marlis Meermeier aus Paderborn-Sande und Katharina Brechmann aus Paderborn an wichtigen Themen wie die Gleichstellung von Frauen und die Aufwertung des Ehrenamts.

Als Mitarbeiterin in der Paderborner KFD St. Laurentius bleibt sie weiter aktiv. Im Rückblick auf vielfältige Veranstaltungen ist ihr eine ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Am 11. November 2000 fand ein großes Verbandstreffen mit 8000 Frauen aus dem ganzen Bistum in der Dortmunder Westfalenhalle und im Kongresszentrum statt.