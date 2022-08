Fahrerin (60) verletzt – Zeugin stoppt rollendes Auto

Eine Autofahrerin hat bei einem Auffahrunfall auf der B1 am Mittwoch Verletzungen erlitten. Wie die Polizei Paderborn am Donnerstag berichtet, stoppte eine Zeugin das Auto der Frau, nachdem es nach einem Zusammenstoß mit einem LKW weitergerollt war.

Auffahrunfall auf der B1 in Höhe der A33 in Paderborn

Der Unfall ereignete sich in Höhe der A33 gegen 14 Uhr. Ein Lkw-Fahrer (29) war den weiteren Polizeiangaben zufolge auf der A33 in Richtung Bielefeld unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Paderborn-Zentrum von der Autobahn ab.

Er bog auf die B1 in Richtung Salzkotten ein. Die 60-jährige Opel-Corsa-Fahrerin war auf der B1 in Richtung Salzkotten unterwegs und prallte kurz nach der Einmündung auf das Heck des Lastwagens, der eine Absetzmulde transportierte.

Während der Lkw-Fahrer auf dem Seitenstreifen anhielt, rollte der stark beschädigte Corsa mit ausgelösten Airbags weiter am Lkw vorbei. „Einer Unfallzeugin gelang es, das immer noch langsam rollende Auto unter der Autobahnbrücke am Außenspiegel festzuhalten und zu stoppen. Sie zog die offenbar unter Schock stehende verletzte Fahrerin aus dem Wagen und leistete erste Hilfe“, so die Polizei weiter.

Ein Notarzt übernahm die weitere medizinische Versorgung am Unfallort. Mit einem Rettungswagen kam die Verletzte ins Krankenhaus.

An dem Corsa entstand Totalschaden. Der Lkw wurde nur minimal beschädigt.