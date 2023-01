Adrian Keller erhält Forschungspreis der Universität Paderborn

Wie es in der Mitteilung der Universität weiter heißt, werden mit dem höchstdotierten Preis der Universität außergewöhnliche Forschungsvorhaben abseits des Mainstreams, unkonventionelle Hypothesen und Methoden sowie kreative und neuartige Ideen gewürdigt. Beim Neujahrsempfang am Sonntag, 15. Januar, hat Prof. Dr. Johannes Blömer, Vizepräsident für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, die Urkunde stellvertretend für die Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs an Keller überreicht. Der Preisträger kann die 150.000 Euro „frei im Sinne des Forschungsziels“ verwenden.

Antibiotika werden in der Medizin regelmäßig zur Bekämpfung von bakteriellen Infektionen eingesetzt. Immer häufiger, insbesondere in Krankenhäusern, treten mittlerweile aber auch resistente Keime auf, die auf die Medikamente nicht reagieren. Denn wenn sich Bakterien vermehren und weiterentwickeln, kann sich ihr Erbgut – also ihre DNA – so verändern, dass sie unempfindlich gegenüber Antibiotika werden.

„ Neue Antibiotika zu entwickeln, ist sehr aufwendig. “ PD Dr. Adrian Keller

„Es wird aktuell geschätzt, dass weltweit pro Jahr etwa fünf Millionen Menschen an Infektionen mit resistenten Keimen sterben und es werden von Jahr zu Jahr mehr. Neue Antibiotika zu entwickeln, ist sehr aufwendig. Deswegen wollen wir versuchen, bestehende Antibiotika zu modifizieren, um solche Resistenzen zu überwinden oder zu umgehen“, sagt Keller

In seiner Arbeitsgruppe „Nanobiomaterialien“ des Arbeitskreises „Technische und Makromolekulare Chemie“ untersucht Keller die chemischen und strukturellen Eigenschaften von DNA-Materialien. Mithilfe von sogenanntem „DNA-Origami“ bauen die Wissenschaftler DNA-Nanostrukturen, also mikroskopisch kleine, komplexe Geflechte. „Dabei werden DNA-Stränge gezielt in beliebige dreidimensionale Strukturen gefaltet. Antibiotika-Moleküle können darauf äußerst präzise angeordnet werden. Mit dieser Methode wollen wir neuartige Wirkstofftransportsysteme gestalten und so die Wirksamkeit gegenüber antibiotikaresistenten Keimen wiederherstellen“, führt Keller weiter aus.

An Modellorganismen wie auf diesen Agarplatten wird getestet, ob die Wirkstoffe, die an das „DNA-Origami“ gebunden sind, das Wachstum der Bakterien hemmen oder nicht. Dafür wird direkt verglichen, wie das Wachstum mit und ohne „DNA-Origami“ verläuft. Foto: Universität Paderborn, Roland Mikosch

Hierzu koppeln die Wissenschaftler den weiteren Angaben zufolge die Antibiotika-Moleküle und weitere Moleküle an die DNA-Stränge, aus denen die DNA-Nanostrukturen aufgebaut werden. Getestet wird die Wirksamkeit der verschiedenen Molekül-Kombinationen an unterschiedlichen Modell-Organismen.

Ergebnisse sollen 2024 präsentiert werden

„Wir erhoffen uns, dass wir am Schluss eine Nanostruktur haben, die sowohl gegen antibiotikaresistente als auch gegen antibiotikaempfängliche Keime wirkt. Darüber hinaus wollen wir verstehen, wie wir die Moleküle anordnen müssen, damit sie ihre maximale Wirkung zeigen. Zusätzlich möchten wir bestimmte wirksame Molekül-Paarungen identifizieren, sodass die Erkenntnisse auch in anderen Verfahren angewandt werden können“, erklärt Keller die Projektziele.

Die Ergebnispräsentation des auf zwei Jahre angelegten Forschungsvorhabens erfolgt 2024 beim Paderborner „Tag der Forschung“. Ein Video gibt bereits jetzt Einblicke in die Labore der Arbeitsgruppe: https://youtu.be/SRgcHkocvEw.