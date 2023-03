Sportangebot für MS-und Schlaganfall-Patienten  

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Eine Erkrankung, die auch zu einer dauerhaften Behinderung führen kann. In Deutschland sind schätzungsweise 120.000 bis 140.000 Patienten davon betroffen. Und auch von Schlaganfällen sind in Deutschland rund 260.000 Menschen jährlich betroffen. Etwa die Hälfte von ihnen erleiden nach dem Hirninfarkt ein bleibendes neurologisches oder neuropsychologisches Defizit.

Die Paderborner Ahorn-Panther bieten unter Anleitung qualifizierter Fachübungsleiter ein qualifiziertes Bewegungsprogramm für MS- und Schlaganfallpatienten an. Das Angebot ist vielfältig: Ausdauer-, Koordinations- und Bewegungsspiele, Gehtraining, Gymnastik im Stehen, Sitzen und auf der Matte, Gedächtnistraining, sowie Entspannungs- und Dehnübungen dienen der Stärkung von Ausdauer, Koordination, Flexibilität und Kraft sowie der psychischen Stabilisierung.

Sport ist Lebenselixier

Rehabilitationssport bei Multiple Sklerose oder nach einem Schlaganfall fördert die Mobilität, die Alltagskompetenz, die Grob- und Feinmotorik, die physische Leistungsfähigkeit, die Hirnleistung und die kognitiven Funktionen und vermeidet Folgeerkrankungen. Auch der psychische Zustand wird durch Sport stabilisiert, er verbessert die sozialen Kontakte und hat positive Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl. „Sport bietet Betroffenen ein Lebenselixier“, sagt Lukas Düchting, Vorsitzender der Paderborner Ahorn-Panther.

Die positiven Effekte von sportlichem Training bei MS seien auch durch zahlreiche Studien belegt, sagt der Vereinsvorsitzende. Demnach zeigt Bewegung bei typischen MS-Symptomen wie Depressionen, Fatigue-Syndrom und Gleichgewichtsstörungen eine förderliche Wirkung. Untersuchungen würden ebenso darauf hinweisen, dass sportliche Aktivitäten bei MS-Patienten die Bildung von Nervenzellen anregen und Lernprozesse im zentralen Nervensystem unterstützen.

Und auch für Schlaganfall-Patienten würde Sport sich präventiv auswirken und das Risiko für einen Re-Infarkt senken, da er positiv auf Blutfettwerte und Blutdruck wirkt. Außerdem verbessere regelmäßige Bewegung die Funktion der gelähmten Körperpartien und verringere Spastiken. Auch Alltagsbewegungen wie Gehen und Treppensteigen würden durch Sport sicherer. Besonders wichtig für Schlaganfall-Patienten sei die Steigerung des Selbstvertrauens und der Stimmung – auch das sei durch Sport möglich.

Trainingsangebot der Paderborner Ahorn-Panther

Die Paderborner Ahorn-Panther bietet dieses spezielle Angebot für Multiple Sklerose und Schlaganfallbetroffene seit diesem Jahr an. Gemeinsam trainieren sie jeden Montagabend von 18 bis 19 Uhr in der Sporthalle der Liboriusschule (LWL-Förderschule), Steubenstraße 20 in Paderborn. „Betroffene und Angehörige sind herzlich willkommen, dieses Rehasportangebot zu besuchen“, sagt Ludger Düchting, der das Angebot als Fachübungsleiter anbietet.

Eine weitere Gruppe ist Donnerstagvormittag im Ahorn-Sportpark von 9 bis 10 Uhr geplant. Die Teilnahme am Rehasport ist beitragsfrei, der Verein rechnet die in Anspruch genommenen Leistungen mit der Krankenkasse über eine Rehasportverordnung ab. Der Rehasport umfasst in der Regel 50 Übungseinheiten über eine Dauer von 1,5 Jahren. Interessierte können sich gerne vorab in der Vereins-Geschäftsstelle im Ahorn Sportpark unter Tel. 05251/1371151 oder direkt bei Fachübungsleiter Ludger Düchting unter Tel. 0160/8031133 informieren oder einfach mal vorbeischauen.