Genau sieben Jahre nach dem verheerenden Großbrand beim Paderborner Großschlachter Westfleisch gibt es jetzt endlich einen Neuanfang an der Halberstädter Straße: Das Unternehmen Aldi Nord zieht derzeit mit seinem Zentrallager und insgesamt 180 Mitarbeitern von Schloß Holte in den Neubau im Gewerbegebiet Paderborn-Mönkeloh. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage dieser Zeitung.

An der Halberstädter Straße in Paderborn entsteht derzeit das neue Logistikzentrum der Aldi-Regionalgesellschaft Schloß Holte.

Im April 2022 fand der offizielle Spatenstich auf dem Areal statt. Entstanden ist in den zurückliegenden Monaten ein Logistik-Gebäude mit einer Fläche von 50.500 Quadratmetern. In Kürze soll der Betrieb in Paderborn im neuen Zentrallager aufgenommen werden, heißt es aus der Zentrale.