Alfons Hardt als Generalvikar des Paderborner Erzbischofs verabschiedet

Seine ehemaligen Mitarbeiter ermutigte Prälat Hardt: „Solange wir im Vertrauen auf den Auferstandenen leben, liegen wir zu 100 Prozent richtig.“ Beim Empfang im Schützenhof überraschte der frühere Paderborner Generalvikar in seiner Dankesrede als Dichter. Redner wie Paderborns Bürgermeister Michael Dreier oder Domkapitular Dr. Antonius Hamers als Leiter des Katholischen Büros NRW hatten Prälat Hardt zuvor in Grußworten gewürdigt.

Der Diözesanadministrator Monsignore Dr. Michael Bredeck betonte in seiner Rede beim Empfang, der frühere Generalvikar habe seit 2004 einen „gewaltigen Wandel“ begleitet und sei dabei „Bauherr, Organisationsentwickler, Knotenlöser und Kulturwandler“ gewesen. Er habe Alfons Hardt immer als „nachdenklichen Menschen“ wahrgenommen, so der Diözesanadministrator: „Du hast nicht leichtfertig geredet oder geurteilt. Wenn du dich zu Wort gemeldet hast, war das klar, fundiert und schnörkellos, auch bei herausfordernden Themen.“

Zwar seien Christinnen und Christen auch im Erzbistum Paderborn „auf dem Weg zur Minderheit“, erläuterte Msgr. Dr. Bredeck: „Vielleicht stoßen wir auf diesem Weg immer mehr zum Kern dessen vor, was uns zusammenhält und ausmacht.“ Alfons Hardt habe gezeigt, „dass wir dafür immer wieder den sicheren Hafen verlassen und in die Weite segeln müssen.“

Von kritisch-konstruktiv bis kenntnisreich

Im Namen aller Paderbornerinnen und Paderborner überbrachte Bürgermeister Michael Dreier seinen Dank dafür, „dass wir mit Alfons Hardt an unserer Seite gehen durften und uns immer auf ihn verlassen konnten“. Dreier schloss den ausdrücklichen Dank der Schausteller und Schützen ein. Einen Videogruß schickte Dr. Matthias Meyer als Leiter der Geschäftsstelle des Verbands der Diözesen Deutschlands (VDD), in dessen Gremien sich Alfons Hardt lange Jahre engagiert hat. Verlässlich, kenntnisreich, kritisch-konstruktiv, pointiert, ehrlich-direkt und humorvoll habe Prälat Hardt „immer das Ganze im Blick“ gehabt. „Es war angenehm, mit Ihnen zusammenzuarbeiten“, lobte Dr. Meyer den Apostolischen Protonotar.

Zahlreiche Menschen feierten die Vesper zur Verabschiedung von Prälat Alfons Hardt als Generalvikar im Hohen Dom mit. Foto: Besim Mazhiqi/Erzbistum Paderborn

Domkapitular Dr. Antonius Hamers, Leiter des Katholischen Büros NRW, hob hervor, dass Alfons Hardt „niemals nur in kirchlicher Binnenlogik gedacht“ habe: „Du warst in all den Jahren ein Kontinuum, aber niemals ein Bremser. Du hast viele Umbrüche erlebt, aber nie resigniert.“ Ein großes Plus laut Dr. Hamers: Der frühere Paderborner Generalvikar habe konsequent seine Mitarbeiter eingebunden und ihnen Verantwortung zugetraut. Prälat Thomas Dornseifer, der den Empfang als Ständiger Vertreter des Diözesanadministrators moderierte, brachte den Dienst von Alfons Hardt als Generalvikar auf den Punkt: Er sei für seinen Erzbischof ein kluger Berater gewesen, der ihn ergänzt und ihm den Rücken gestärkt habe – mit „Besonnenheit, Treue und Bescheidenheit“.

Gedichteter Dank

Der auf diese Weise vielfach Gewürdigte antwortete anstelle einer klassischen Dankesrede überraschend mit einer beeindruckenden „Ver-Dichtung“ seiner Amtszeit: Inspiriert von der Ballade „Archibald Douglas“ von Theodor Fontane wandelte Prälat Alfons Hardt deren erste Zeile um: „Ich hab‘ es getragen 18 Jahr‘“.

Was folgte, waren persönliche Zeilen in unterhaltsamer und zugleich nachdenklicher Reimform voller Dank an seine Familie und Freunde, Weggefährten und Mitarbeitende – und nicht zuletzt an seinen Erzbischof: „So war ich doch des Bischofs Knecht, so will es ja das Kirchenrecht“, sagte Alfons Hardt zwar mit augenzwinkernder Ironie – doch nicht ohne nachzuschieben, dass er sich nie als Knecht, sondern immer als mitbrüderlicher Freund auf vertrauensvoller Augenhöhe fühlen durfte. Am Ende seines Vortrags belohnten die Gäste Alfons Hardt mit Standing Ovations.