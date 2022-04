Alle Paderborner Schützenfeste werden gefeiert – Elsen freut sich auf Stargast Michelle

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause ist es eine besondere Meldung wert: Im Bezirksverband Paderborn-Stadt werden in diesem Jahr alle Schützenfeste wie geplant stattfinden. Das hat dessen Geschäftsführer Christoph Poguntke mitgeteilt.

Nach zweijähriger Zwangspause herrscht große Euphorie in den Vereinen

Den Auftakt macht demnach die St.-Johannes-und-St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Wewer (13. bis 16. Mai). Es folgt das Schützenfest des Bürger-Schützen-Verein Schloß Neuhaus 1913 – St.-Henricus-Bruderschaft vom 4. bis 6. Juni. Eine Woche später feiert der Schützenverein Benhausen 1836 vom 11. bis 13. Juni sein Schützenfest.

Den krönenden Abschluss bildet das verspätete Jubelfest zum 100-jährigen Bestehen der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 1921 Elsen vom 2. bis 4. Juli, die als Stargast Sängerin Michelle am Samstag eingeladen hat.

Schlagersängerin Michelle tritt in Elsen auf. Foto: Malte Krudewig/dpa

„Die Euphorie in den Vereinen ist groß, dass nach zwei Jahren Durststrecke die Vereine endlich wieder Schützenfeste feiern können“, berichtet Bezirksbundesmeister Olaf Pippert. Höhepunkt des Bezirksverbandes Paderborn-Stadt ist dann am 13. August in Schloß Neuhaus, wenn alle Mitgliedsbruderschaften ihren Bezirkskönig ermitteln.