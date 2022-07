68-Jähriger fährt in Grünstreifen – Polizei vermutet Alkohol am Steuer

Paderborn

Bei einem Alleinunfall ist ein 68-jähriger Autofahrer an der Hermann-Kirchoff-Straße in Paderborn schwer verletzt worden. Dort kam er am frühen Donnerstagmorgen von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in einen Baum, berichtet die Kreispolizei. Sie vermutet, dass er zuvor Alkohol getrunken hatte.