Almeschule Wewer sammelt 1000 Euro für das Kinderdorf Peru

Paderborn-Wewer

Die Schülerinnen und Schüler der Almeschule engagieren sich seit vielen Jahren für das westfälische Kinderdorf in Peru. Dieses bietet Kindern in Not seit mehr als 30 Jahren ein Zuhause und eine Familie. Wie die Schule mitteilt, konnte in diesem Jahr mit 1000 Euro die bislang höchste Spendensumme an das Kinderdorf überwiesen werden.