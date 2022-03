Als das Virus nach Paderborn kam

An den Tag, als die Pandemie nicht nur länger ein abstraktes Thema in den Nachrichten war, sondern er tatsächlich seinen ersten Covid-19-Patienten behandeln musste, kann sich Chefarzt Prof. Jobst Greeve noch gut erinnern. Corona hat ihn seither nicht mehr losgelassen.

Zwei Jahre Corona am Vincenz-Krankenhaus: 1179 Patienten behandelt, jeder zehnte landete auf Intensivstation

Zogen Corona -Bilanz (von links) Katarina Wittig (Pflegedienstleitung), Chefarzt Prof. Andreas Götte, Oberarzt Martin Aragon und Chefarzt Prof. Jobst Greeve. Am St. Vincenz-Krankenhaus sind 1179 Corona-Patienten behandelt worden, darunter 103 auf der Intensivstation.

„Es war ein junger Mann, er kam im Krankenwagen, war Rechtsanwalt und war mit seiner Familie zum Ski-Fahren im Corona-Hotspot Ischgl gewesen“, erinnert sich Greeve. Es sei rückblickend eine bizarre Situation gewesen: „Wir bemühten uns, ihn vom Krankenhaus fern zu halten. Deshalb sollten und mussten wir ihn zunächst im Krankenwagen untersuchen. „Der Patient ist dann auf die Isolierstation gekommen und war sehr schwer krank, aber hat es am Ende geschafft“, so der Leiter der Medizinischen Klinik 1 am Vincenz-Krankenhaus.